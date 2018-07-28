В ОБСЕ объяснили, почему Россия имеет право участвовать в миссии в Украине

Представители Российской Федерации имеют право участвовать в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, ведь Россия является ее страной-участницей.

Об этом сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на брифинге в Краматорске, передают "Новости Донбасса".

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"Из 44 стран-участниц специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, из 700 наблюдателей, которые работают на местах, 37 – из Российской Федерации. Такая позиция миссии, потому что Россия является страной-участницей. И имеет право на свое представительство здесь", – сказал генсек миссии.

Кроме того, Гремингер добавил, что каждый сотрудник миссии должен подписать Кодекс ОБСЕ.

Вместе с тем, генеральный секретарь подчеркнул, что участники миссии представляют, в первую очередь, международную организацию ОБСЕ, а не отдельно взятую страну. Поэтому, по его словам, они должны руководствоваться в своей деятельности принципами и ценностями организации.

Напомним, ранее расследование немецкого телеканала выяснило, что внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам. Расследование показывает, что документы могли быть переданы российским агентам от сотрудника миссии ОБСЕ.

Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи перехваченных разговоров, которые доказывают агрессию России против Украины. На обнародованных кадрах можно услышать голоса боевиков на Донбассе и руководителя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, который является офицером Генштаба Вооруженных сил России.