15:45
28 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 19°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Преподобная Поклонская. Политическое мясо россиян
Вєсті Кремля
22:25, 27 июля
Выпуск новостей за 22:00: Лунное затмение. Трагическое ДТП на Буковине
Вєсті.UA
22:48, 27 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ОБСЕ объяснили, почему Россия имеет право участвовать в миссии в Украине

176 Читати новину українською
В ОБСЕ объяснили, почему Россия Россия имеет право участвовать в миссии ОБСЕ в Украине
В ОБСЕ объяснили, почему Россия Россия имеет право участвовать в миссии ОБСЕ в Украине / Фото из открытых источников

Представители Российской Федерации имеют право участвовать в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, ведь Россия является ее страной-участницей.

Об этом сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на брифинге в Краматорске, передают "Новости Донбасса".

Читайте также: Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ назвали условие, при котором поддержат введение миссии

"Из 44 стран-участниц специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, из 700 наблюдателей, которые работают на местах, 37 – из Российской Федерации. Такая позиция миссии, потому что Россия является страной-участницей. И имеет право на свое представительство здесь", – сказал генсек миссии.

Кроме того, Гремингер добавил, что каждый сотрудник миссии должен подписать Кодекс ОБСЕ.

Вместе с тем, генеральный секретарь подчеркнул, что участники миссии представляют, в первую очередь, международную организацию ОБСЕ, а не отдельно взятую страну. Поэтому, по его словам, они должны руководствоваться в своей деятельности принципами и ценностями организации.

Напомним, ранее расследование немецкого телеканала выяснило, что внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам. Расследование показывает, что документы могли быть переданы российским агентам от сотрудника миссии ОБСЕ.

Служба безопасности Украины опубликовала очередные записи перехваченных разговоров, которые доказывают агрессию России против Украины. На обнародованных кадрах можно услышать голоса боевиков на Донбассе и руководителя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, который является офицером Генштаба Вооруженных сил России.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости политики ОБСЕ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
сегодня, 15:16 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 17716
Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
сегодня, 15:00 Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
Олександра Дрік
Жаркое лето на планете
сегодня, 12:51 Жаркое лето на планете
Борис Немировський
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сегодня, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Футбольные ворота убили мальчика на Закарпатье
 27 марта 2016 , 18:36
Минздрав: Уровень рождаемости в Украине равен уровню смертности
 16 марта 2012 , 09:24 10
Топ-новости: "Шахтер" упустил победу над "Севильей", Селезнёв очередной раз эффектно забивает в России
 29 апреля 2016 , 07:30
Бояться надо было не "Шахтера", а того, что происходит в "Динамо", – эксперт
 28 августа 2016 , 09:39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук