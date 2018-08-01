22:46
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, сегодня
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

СММ ОБСЕ сообщила о накоплении тяжелого вооружения вблизи Донецка и Луганска

111 Читати новину українською
СММ зафиксировала накопление тяжелого вооружения пророссийских боевиков
СММ зафиксировала накопление тяжелого вооружения пророссийских боевиков / Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что беспилотник миссии зафиксировал большое нагромождение тяжелого вооружения пророссийских боевиков на территориях Донетчины и Луганщины.

Об этом сообщается в отчете за период с 19:30 30 июля до 19:30 31 июля, опубликованном на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Читайте также: В ОБСЕ объяснили, почему Россия имеет право участвовать в миссии в Украине

Отмечается, что СММ продолжила мониторить отвод вооружений, что предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и Рамочным решением об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

В частности, в нарушение определенных координат для отвода вооружения, в подконтрольных правительству Украины районах 30 июля беспилотный летательный аппарат СММ заметил шесть 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на военном объекте в центре Хрустального.

Дополнительные шесть РСЗО БМ-21 "Град" были зафиксированы на север от населенного пункта. Кроме того, тот же беспилотник заметил пять буксированных гаубиц (три 152-миллиметровых 2A65 "Мста-Б" и две 152-миллиметровые 2A36 "Гиацинт-Б") на военном объекте к югу от поселка Ольховка (в 40 км на восток от Донецка). Еще было замечено восемь "Градов" на юго-запад от поселка Садовый (в 57 километрах на юго-запад от Луганска), а также четыре 122-миллиметровых самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" рядом с Василевкой (в 47 километрах на юг от Донецка) и четыре самоходные гаубицы 2С1 неподалеку от Староласпы (в 51 километре на юг от Донецка).

Читайте также: Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ назвали условие, при котором поддержат введение миссии

30 июля за определенными линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия заметил 18 буксированных гаубиц 2A65 и противотанковый ракетный комплекс (тип не определен) на север от Хрустального и три танка Т-64 недалеко от полигона на расстоянии примерно 3 километра на запад от села Маркино (в 94 километрах к югу от Донецка).

31 июля СММ зафиксировала танк Т-72, который двигался на восток по полю на расстоянии около 100 метров на север от дороги между Новоазовском и поселком Седово. На полигоне возле Тернового (в 57 километрах к востоку от Донецка) были замечены три самоходных гаубицы 2С1 на огневых позициях и не менее 14 танков (Т-72 и Т-64), некоторые из которых находились на огневых позициях.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка ОБСЕ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
сегодня, 22:01 За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
Ілля Лукаш
ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
сегодня, 21:03 ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
сегодня, 20:00 Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
Віталій Шабунін
В Украине появятся новые серии автомобильных номеров: список
сегодня, 19:15 В Украине появятся новые серии автомобильных номеров: список
Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбаве
сегодня, 19:00 Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбаве
Іван Яковина
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Дейдей отказался давать показания следствию, это странно, – журналист
 18 июля 2017 , 00:41
Прогноз погоды на 17 августа: Запад Украины зальют дожди с грозами, остальная территория – жара
 17 августа 2017 , 09:00
Легионер, который покидает "Днепр" из-за долгов, возвращается на родину
 19 июля 2016 , 09:32
Коноплянка в отборе к ЧМ-2018 сравнялся со звездой Реала и проигрывает только одному футболисту
 22 июля 2017 , 12:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук