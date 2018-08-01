СММ ОБСЕ сообщила о накоплении тяжелого вооружения вблизи Донецка и Луганска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что беспилотник миссии зафиксировал большое нагромождение тяжелого вооружения пророссийских боевиков на территориях Донетчины и Луганщины.

Об этом сообщается в отчете за период с 19:30 30 июля до 19:30 31 июля, опубликованном на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Отмечается, что СММ продолжила мониторить отвод вооружений, что предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и Рамочным решением об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

В частности, в нарушение определенных координат для отвода вооружения, в подконтрольных правительству Украины районах 30 июля беспилотный летательный аппарат СММ заметил шесть 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на военном объекте в центре Хрустального.

Дополнительные шесть РСЗО БМ-21 "Град" были зафиксированы на север от населенного пункта. Кроме того, тот же беспилотник заметил пять буксированных гаубиц (три 152-миллиметровых 2A65 "Мста-Б" и две 152-миллиметровые 2A36 "Гиацинт-Б") на военном объекте к югу от поселка Ольховка (в 40 км на восток от Донецка). Еще было замечено восемь "Градов" на юго-запад от поселка Садовый (в 57 километрах на юго-запад от Луганска), а также четыре 122-миллиметровых самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" рядом с Василевкой (в 47 километрах на юг от Донецка) и четыре самоходные гаубицы 2С1 неподалеку от Староласпы (в 51 километре на юг от Донецка).

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30 июля за определенными линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия заметил 18 буксированных гаубиц 2A65 и противотанковый ракетный комплекс (тип не определен) на север от Хрустального и три танка Т-64 недалеко от полигона на расстоянии примерно 3 километра на запад от села Маркино (в 94 километрах к югу от Донецка).

31 июля СММ зафиксировала танк Т-72, который двигался на восток по полю на расстоянии около 100 метров на север от дороги между Новоазовском и поселком Седово. На полигоне возле Тернового (в 57 километрах к востоку от Донецка) были замечены три самоходных гаубицы 2С1 на огневых позициях и не менее 14 танков (Т-72 и Т-64), некоторые из которых находились на огневых позициях.