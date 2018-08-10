Російсько-український кордон перетнула колона техніки, – ОБСЄ

Безпілотник дальної дії спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував колони вантажівок, які серед ночі перетнули кордон Росія – Україна рухаючись ґрунтовою дорогою.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ на основі інформації станом на 8 серпня 2018 року.

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Зазначається, що 7 серпня о 22:15 безпілотний літальний апарат дальнього радіуса дії зафіксував колону з восьми шестиколісних вантажівок з критим брезентом вантажних відділень. 5 з них вантажівки марки "КамАЗ-4310", решта – неідентифіковані моделі.

Колона рухалася у східному напрямку по дорозі неподалік населеного пункту Чистяково (непідконтрольна територія , 62 кілометрів на схід від Донецька). Біля населеного пункту Манич (непідконтрольна територія, 76кілометрів на схід від Донецька) колона повернула на ґрунтову дорогу та перетнула кордон.

Згодом безпілотник зафіксував іншу колону, що складалася з головного автомобіля марки "Уаз" та 6 шестиколісних вантажівки марки "КамАЗ" з відкритим вантажним відділенням, а також одна вантажівка з кунгом.

Колона рухалася у західному напрямку від кордону з Росією тією ж ґрунтовою дорогою.

Дві колони проїхали одна повз іншу приблизно через 5 хвилин після того, як друга колона в'їхала в Україну. Орієнтовно о 23:25 БПЛА зафіксував, як перша колона виїхала з України тією ж ґрунтовою дорогою. Пізніше до другої колони приєдналися ще 2 вантажівки "КамАЗ", які також рухалися в напрямку від кордону з Російською Федерацією. Кожна з колон окремо зупинялася приблизно на 3 хвилини поруч з позашляховиком, що стояли в полі поблизу вищезгаданої ґрунтової дороги (в 1,7 кілометра від кордону), а потім знову зупинялися біля 2 вантажівок, які стояли на перетині ґрунтової і брукованої доріг (в 3, 5 кілометра від місця, де колони перетнули кордон),

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обох місцях, де вони зупинялися, було видно, як особи, що знаходилися в припаркованих транспортних засобах, спілкувалися з водіями головних машин кожної з колон. За спостереженнями Місії, колона, яка прямувала в західному напрямку в Україні, продовжувала рух на захід і зупинилася на південній околиці населеного пункту Кришталевий (непідконтрольна територія, 56 кілометрів на північний захід від Луганська) о 01:16 8 серпня.