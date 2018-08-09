Шпигунство РФ в місії ОБСЄ на Донбасі: у німецького телеканалу просять детальної інформації

Спеціальна моніторингова місії ОБСЄ в Україні звернулась до німецького телеканалу ARD за детальною інформацією щодо шпигунів в місії.

Про це під час щотижневого брифінгу заявив у четвер заступник голови місії Александр Хуг, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

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17 липня німецький телеканал ARD заявив про виявлення фактів шпигунства в місії ОБСЄ в Україні з передачею даних ФСБ Росії.

"Так, це правда, що ми звернулися до телевізійного каналу ARD надати детальну інформацію для того, щоб ми могли вивчити ретельніше заяви і повідомлення, які з'явились в їхній програмі", – зазначив Хуг.

Також він додав, що водночас місія запустила стандартну процедуру – процес встановлення фактів для визначення достовірної інформації.

Ми дали їм чітко зрозуміти, що нам потрібна додаткова інформація,т і дані, які вони транслювали в програмі, зокрема документи, які демонструвались у сюжеті,

– наголосив представник ОБСЄ.

Варто зазначити, що Хуг не сказав, чи вже отримала місія відповідь від німецького телеканалу, він порадив звертатись до відповідного ЗМІ напряму.

Спеціальна моніторингова місії ОБСЄ в Україні звернулась до німецького телеканалу ARD за деталями щодо інформації про шпигунів в місії.