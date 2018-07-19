В ОБСЄ шукають спостерігача, який зливав інформацію ФСБ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування через оприлюднені німецькими журналістами дані про витік інформації.

Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв'ю представника місії Ірини Коробко.

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Вона назвала "важким ударом" обвинувачення щодо витоку секретних даних ОБСЄ російським спецслужбам.

За словами Коробко, СММ проведе внутрішнє розслідування через підозру в шпигунстві у своїх лавах та перевірить, що і як трапилося.

В інформаційному витоку підозрюють шпигуна, про якого раніше повідомляли німецькі журналісти. Йдеться про внутрішні звіти місії про події на окупованих територіях Донбасу, а також про дані щодо комунікації першого заступника глави СММ Александра Хуга.

Також серед документів, які ймовірно передали російським спецслужбам – міні-досьє на членів місії. Зокрема, описані їхні риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище, типи жінок, які їм подобаються, і тому подібне.