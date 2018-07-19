В ОБСЕ ищут наблюдателя, который сливал информацию ФСБ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет внутреннее расследование из-за обнародованных немецкими журналистами данных об утечке информации.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью представителя миссии Ирину Коробко.

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Она назвала "тяжелым ударом" обвинения в утечке секретных данных ОБСЕ российским спецслужбам.



По словам Коробко, СММ проведет внутреннее расследование по подозрению в шпионаже в своих рядах и проверит, что и как случилось.



В информационном утечке подозревают шпиона, о котором ранее сообщали немецкие журналисты. Речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных по коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга.



Также среди документов, которые вероятно передали российским спецслужбам – мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.