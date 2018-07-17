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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Российская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ

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Российская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ
/ Фото из открытых источников

Внутренние документы международной команды ОБСЕ, которая отслеживает ситуацию на Востоке Украины, могла получить российская разведка. В информационной утечке подозревают шпиона, о котором ранее сообщал немецкий канал ARD.

Об этом ОБСЕ сообщили "Громадскому".

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Как указывает организация, вместе с внутренними документами, российская разведка получила персональную информацию о сотнях членов команды, а именно: телефонные номера, информацию о финансовом положении, о привычках и склонности к употреблению алкоголя.

Украинская миссия ОБСЕ отметила, что они не могут спекулировать на документах неизвестного происхождения, так как нет надлежащего подтверждения Специальной мониторинговой миссии, однако они уже обеспокоены рисками, которые могут возникнуть для персонала.

Миссия обеспокоена любым возможным нарушением своей безопасности и собирается тщательно изучить все утверждения в соответствии с установленной процедурой,
— сообщила ОБСЕ.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия ОБСЕ
Источник: 24 канал
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