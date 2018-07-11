Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

11 июля на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Берлине, была принята Берлинская декларация, важной частью которой является резолюция украинской делегации "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь".

Об этом информирует пресс-служба партии БПП "Солидарность" на своем официальном сайте.

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Отмечается, что проект резолюции был внесен членами украинской делегации, а также подписан представителями парламентов Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Канады, США, Швеции, Испании, Португалии и других стран.

В тексте резолюции, в частности, от страны-агрессора требуют немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольчено, Алексея Черния, Рэмзи Маметова, Сейрана Селиева, Владимира Балуха, Александра Костенко, Муслима Алиева, Эмир Усейна Куку, Вадима Сирыка, Арсена Джапарова, Рефата Алимова и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны и заключены в тюрьму по сфабрикованным делам представителями оккупационной власти в Крыму.

Кроме этого, в документе:

– подтверждается уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и г. Севастополь;

– в очередной раз осуждается незаконная оккупация Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также содержится призыв к Российской Федерации прекратить аннексию украинского полуострова;

– в очередной раз содержится призыв к Российской Федерации прекратить агрессию против Украины и полностью выполнять свои обязательства согласно Устава ООН и Хельсинского заключительного акта, а также других норм и принципов международного права, принципов и обязательств в рамках ОБСЕ;

– осуждается злоупотребление и практика дискриминации в отношении жителей оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, которые принадлежат к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти;

– осуждается противоправное установление Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требуется, чтобы РФ выполняла свои обязательства в области международного права по отношению к исполнению законов, которые действовали в Крыму до оккупации.