Комитет ПАСЕ поддержал проект резолюции о нарушениях в Крыму, – Чубаров

Комитет по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ "Длительные нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Читайте также: Оккупанты в Крыму начали военную подготовку детей Он отметил, что за проголосовали 35 членов комитета, против – 9, воздержались – 7. Дорога к принятию указанной Резолюции на пленарном заседании ПА ОБСЕ, которое состоится 11 июля, открыта,

– написал Чубаров.