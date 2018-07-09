Комитет ПАСЕ поддержал проект резолюции о нарушениях в Крыму, – Чубаров
Комитет по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ "Длительные нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Он отметил, что за проголосовали 35 членов комитета, против – 9, воздержались – 7.
Дорога к принятию указанной Резолюции на пленарном заседании ПА ОБСЕ, которое состоится 11 июля, открыта,
– написал Чубаров.
Источник: 24 канал
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