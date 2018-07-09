Комітет ПАРЄ підтримав проект резолюції щодо порушень у Криму, – Чубаров
Комітет з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань щойно підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "Тривалі порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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Він зазначив, що за проголосували 35 членів Комітету, проти – 9, утримались – 7.
Дорога до прийняття вказаної Резолюції на пленарному засіданні ПА ОБСЄ, яка відбудеться 11 липня, відкрита,
– написав Чубаров.
Джерело: 24 канал
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