Комітет ПАРЄ підтримав проект резолюції щодо порушень у Криму, – Чубаров

Комітет з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань щойно підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "Тривалі порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Він зазначив, що за проголосували 35 членів Комітету, проти – 9, утримались – 7.

Дорога до прийняття вказаної Резолюції на пленарному засіданні ПА ОБСЄ, яка відбудеться 11 липня, відкрита,

– написав Чубаров.