Окупанти в Криму розпочали військову підготовку дітей

В окупованій Євпаторії розпочав роботу військово-патріотичний клуб "Патріот", який оголосив набір дітей на військову підготовку.

Про це повідомив сайт OBOZREVATEL.

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"Матусі й татусі, бабусі і дідусі! Військово-патріотичний клуб "ПАТРІОТ" оголошує набір у свої ряди хлопчиків і дівчаток до 15 років!" – свідчить оголошення, яке місцеві жителі показали в мережі.



Військово-патріотичний клуб "Патріот" оголосив про набір дітей на підготовку

Користувачі зазначили, що раніше в Крим їздили туристи, а тепер півострів заполонили терористи і окупанти. "Сирія чекає тебе, малюк!" – іронізують вони в соцмережі.