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Скільки українців досі їдуть відпочивати до окупованого Криму

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Очільник профільного комітету парламенту підконтрольного Росії Криму Олексій Черняк заявив кримська влада очікує близько мільйона відпочивальників з материкової України. Він очікував, що на в’їзді до окупованого Криму будуть черги, а українці масово їхатимуть відпочивати на анексований півострів.

Але в розпал літа контрольні пункти пропуску в окупованому Криму майже порожні.

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Журналісти нарахували лише кілька сотень людей, які перетинали умовний кордон, а відпочивальників з валізами ще менше. Більшість з тих людей їдуть до родичів. "Ні, не на відпочинок. До дітей їду в Сімферополь", – сказала одна з жінок, що перетинала адмінкордон.

А на запитання чи приїжджають туристи до окупованого Криму, відповідають: "Того, що було раніше вже немає".

Я свою квартиру їздив дивитися. Звичайно ж, паралельно відпочили. Як можна було не скупатися?
– розповів один із туристів.

Тепер заяви кримських очільників українські прикордонники називають фантастикою і мріями. За їхніми підрахунками, щороку все менше і менше людей перетинають адміністративний кордон із окупованим Кримом.

Щороку, починаючи з анексії Криму, прикордонники фіксують зниження транспортного потоку через адмінмежу в обох напрямках у всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Цього місяця ми зафіксували на 4% менше громадян, ніж у червні 2017 року,
– розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України Максим Сорока.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму відпочинок
Джерело: 24 Канал
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