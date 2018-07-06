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"Ялта: улюблене місце заможних росіян": австрійська газета "забула" про анексію Криму

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У публікації австрійські журналісти, описуючи принади курорту, не пригадують, що він розташований на території окупованого РФ півострова
У публікації австрійські журналісти, описуючи принади курорту, не пригадують, що він розташований на території окупованого РФ півострова / фото з відкритих джерел

Австрійська газета "Die Presse" опублікувала на своїх шпальтах статтю під назвою "Ялта: улюблене місце заможних росіян". У публікації журналісти, описуючи принади курорту, не пригадують, що він розташований на території окупованого РФ півострова.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує посол України в Австрії Олександр Щерба.

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"У сьогоднішній "Die Presse"...Немов послання із іншої реальності. Шановна редакція, я був здивований побачити на ваших шпальтах статтю під назвою "Ялта: улюблене місце заможних росіян". Такий собі красивий опис туристичних приваб окупованого Криму, де чомусь зовсім не згадується, як на півострові розбудовують похмуру поліцейську державу, і як кожен день там затримують кримських татар, і як кінорежисер та дисидент Олег Сенцов був там засуджений на 20 років, і як анексія Криму фактично розв'язала криваву війну на Сході Європи", – звертається до журналістів видання український дипломат.

Щерба зазначає, що хоч зміст статті й правильний, оскільки там описують красу півострова, проте меседж публікації – хибний. 

"В рік, коли Австрія на офіційному рівні згадує гітлерівську анексію, він ще й політично хибний. На другий місяць голодування Олега Сенцова в найхолоднішій тюрмі Росії за полярним колом – ще й по-людськи хибний", – вказує посол.

За його словами, випуск такого матеріалу в серйозному виданні, яким він вважає "Die Presse", є щонайменше – безвідповідальністю.

Ця стаття – ніби послання з паралельної реальності. Так, ми дуже раді за "заможних росіян". Так, море там дійсно тепле. Так, кипариси та акації там дійсно красиві. Так, "Pelmeni" (так насправді пишеться це слово) там смачні. І так, Крим – це дійсно гарне місце, яке раніше було варте подорожі. Раніше, але не зараз,
– пояснює Щерба.

 

Теги: Новини України Новини політики МЗС України Анексія Криму Новини Криму Австрія Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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