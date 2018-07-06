"Ялта: любимое место состоятельных россиян": австрийская газета "забыла" об аннексии Крыма

Австрийская газета "Die Presse" опубликовала на своих страницах статью под названием "Ялта: любимое место состоятельных россиян". В публикации журналисты, описывая прелести курорта, не вспоминают, что он расположен на территории оккупированного РФ полуострова.

Об этом на своей странице в Facebook информирует посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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"В сегодняшней "Die Presse"... Словно послание из другой реальности. Уважаемая редакция, я был удивлен увидеть на ваших страницах статью под названием "Ялта: любимое место состоятельных россиян". Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма, где почему-то совсем не упоминается, как на полуострове развивают пасмурное полицейское государство, и как каждый день там задерживают крымских татар, и как кинорежиссер и диссидент Олег Сенцов был там осужден на 20 лет, и как аннексия Крыма фактически развязала кровавую войну на Востоке Европы", – обращается к журналистам издания украинский дипломат.

Щерба отмечает, что хотя содержание статьи и правильное, поскольку там описывают красоту полуострова, однако месседж публикации – ошибочный.

"В год, когда Австрия на официальном уровне вспоминает гитлеровскую аннексию, он еще и политически ошибочный. На второй месяц голодовки Олега Сенцова в самой холодной тюрьме России за полярным кругом – еще и по-человечески ошибочный", – указывает посол.

По его словам, выпуск такого материала в серьезном издании, которым он считает "Die Presse", по меньшей мере – безответственностью.

Эта статья – будто послание из параллельной реальности. Да, мы очень рады за "состоятельных россиян". Да, море там действительно теплое. Да, кипарисы и акации там действительно красивые. Да, "Pelmeni" (так на самом деле пишется это слово) там вкусные. И да, Крым – это действительно красивое место, которое раньше стоило путешествия. Раньше, но не сейчас,

– объясняет Щерба.