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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сколько украинцев до сих пор ездит отдыхать в оккупированный Крым

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Глава профильного комитета парламента подконтрольного России Крыма Алексей Черняк заявил, что крымская власть ожидает около миллиона отдыхающих с материковой Украины. Он ожидал, что на въезде в оккупированный Крым будут очереди, а украинцы массово будут ехать отдыхать на аннексированный полуостров.

Но в разгар лета контрольные пункты пропуска в оккупированном Крыму почти пустые.

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Журналисты насчитали всего несколько сотен человек, которые пересекали условную границу, а отдыхающих с чемоданами еще меньше. Большинство из тех людей едут к родственникам. "Нет, не на отдых. К детям еду в Симферополь", – сказала одна из женщин, пересекала админкордон.

А на вопрос приезжают ли туристы в оккупированный Крыму, отвечают: "Того, что было раньше уже нет".

Я свою квартиру ездил смотреть. Конечно же, параллельно отдохнули. Как можно было не искупаться?
– рассказал один из туристов.

Теперь заявления крымских руководителей украинские пограничники называют фантастикой и мечтами. По их подсчетам, каждый год все меньше и меньше людей пересекают административную границу с оккупированным Крымом.

Ежегодно, начиная с аннексии Крыма пограничники фиксируют снижение транспортного потока через адмиграницу в обоих направлениях на всех контрольных пунктах въезда-выезда. В этом месяце мы зафиксировали на 4% меньше граждан, чем в июне 2017 года,
– рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины Максим Сорока.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

 

Теги: Новости Украины отдых Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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