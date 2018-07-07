Сколько украинцев до сих пор ездит отдыхать в оккупированный Крым

Глава профильного комитета парламента подконтрольного России Крыма Алексей Черняк заявил, что крымская власть ожидает около миллиона отдыхающих с материковой Украины. Он ожидал, что на въезде в оккупированный Крым будут очереди, а украинцы массово будут ехать отдыхать на аннексированный полуостров.

Но в разгар лета контрольные пункты пропуска в оккупированном Крыму почти пустые.

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Журналисты насчитали всего несколько сотен человек, которые пересекали условную границу, а отдыхающих с чемоданами еще меньше. Большинство из тех людей едут к родственникам. "Нет, не на отдых. К детям еду в Симферополь", – сказала одна из женщин, пересекала админкордон.

А на вопрос приезжают ли туристы в оккупированный Крыму, отвечают: "Того, что было раньше уже нет".

Я свою квартиру ездил смотреть. Конечно же, параллельно отдохнули. Как можно было не искупаться?

– рассказал один из туристов.

Теперь заявления крымских руководителей украинские пограничники называют фантастикой и мечтами. По их подсчетам, каждый год все меньше и меньше людей пересекают административную границу с оккупированным Крымом.

Ежегодно, начиная с аннексии Крыма пограничники фиксируют снижение транспортного потока через адмиграницу в обоих направлениях на всех контрольных пунктах въезда-выезда. В этом месяце мы зафиксировали на 4% меньше граждан, чем в июне 2017 года,

– рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины Максим Сорока.

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