Сколько украинцев до сих пор ездит отдыхать в оккупированный Крым

Сколько украинцев до сих пор ездит отдыхать в оккупированный Крым1189 Читати новину українською
Глава профильного комитета парламента подконтрольного России Крыма Алексей Черняк заявил, что крымская власть ожидает около миллиона отдыхающих с материковой Украины. Он ожидал, что на въезде в оккупированный Крым будут очереди, а украинцы массово будут ехать отдыхать на аннексированный полуостров.
Но в разгар лета контрольные пункты пропуска в оккупированном Крыму почти пустые.
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Журналисты насчитали всего несколько сотен человек, которые пересекали условную границу, а отдыхающих с чемоданами еще меньше. Большинство из тех людей едут к родственникам. "Нет, не на отдых. К детям еду в Симферополь", – сказала одна из женщин, пересекала админкордон.
А на вопрос приезжают ли туристы в оккупированный Крыму, отвечают: "Того, что было раньше уже нет".
Я свою квартиру ездил смотреть. Конечно же, параллельно отдохнули. Как можно было не искупаться?
– рассказал один из туристов.
Теперь заявления крымских руководителей украинские пограничники называют фантастикой и мечтами. По их подсчетам, каждый год все меньше и меньше людей пересекают административную границу с оккупированным Крымом.
Ежегодно, начиная с аннексии Крыма пограничники фиксируют снижение транспортного потока через адмиграницу в обоих направлениях на всех контрольных пунктах въезда-выезда. В этом месяце мы зафиксировали на 4% меньше граждан, чем в июне 2017 года,
– рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины Максим Сорока.
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