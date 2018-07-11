Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про порушення прав людини у Криму

11 липня на щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проходить у Берліні, була прийнята Берлінська Декларація, важливою частиною якої є резолюція української делегації "Триваючі порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь".

Про це інформує прес-служба партії БПП "Солідарність" на своєму офіційному сайті.

Читайте також: Комітет ПАРЄ підтримав проект резолюції щодо порушень у Криму, – Чубаров

Зазначається, що проект Резолюції був внесений членами української делегації, а також підписаний представниками парламентів Грузії, Литви, Латвії, Естонії Канади, США, Швеції, Іспанії, Португалії та інших країн.

У тексті Резолюції зокрема, від країни-агресора вимагають негайно звільнити українських політв’язнів Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Олексія Чернія, Ремзі Маметова, Сейрана Селієва, Володимира Балуха, Олександра Костенка, Мусліма Алієва, Емір Усейна Куку, Вадима Сірика, Арсена Джапарова, Рефата Алімова та інших українських громадян, які були незаконно затримані та ув’язнені за сфабрикованими справами представниками окупаційної влади у Криму.

Окрім цього, в документі:

– підтверджується повага до суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включно з АР Крим та м. Севастополь;

– вкотре засуджується незаконна окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також міститься заклик до Російської Федерації припинити анексію українського півострова;

– в черговий раз міститься заклик до Російської Федерації припинити агресію проти України і повністю виконувати свої зобов’язання відповідно до Стату ООН та Ґельсінського заключного акту, а також інших норм і принципів міжнародного права, принципів і обов’язків у рамках ОБСЄ;

– засуджується зловживання і практика дискримінації стосовно мешканців окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади;

– засуджується протиправне встановлення Російською Федерацією в окупованому Криму законів, юрисдикції і адміністрації і вимагається, щоб РФ виконувала свої зобов’язання в царині міжнародного права по відношенню до виконання законів, які діяли в Криму до окупації.