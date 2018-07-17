Російська розвідка могла одержати внутрішні документи української команди ОБСЄ

Внутрішні документи міжнародної команди ОБСЄ, яка відслідковує ситуацію на Сході України, могла отримати російська розвідка. В інформаційному витоку підозрюють шпигуна, про якого раніше повідомляв німецький канал ARD.

Про це ОБСЄ повідомили "Громадському".

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Як зазаначає організація, разом з внутрішніми документами, російська розвідка отримала персональну інформацію про сотні членів команди, а саме: телефонні номери, інформацію про фінансове становище, про звички та схильність до вживання алкоголю.

Українська місія ОБСЄ наголосила, що вони не можуть спекулювати на документах невідомого походження, так як немає належного підтвердження Спеціальної моніторингової місії, проте вони вже занепокоєні ризиками, які можуть виникнути для персоналу.

Місія занепокоєна будь-яким можливим порушенням своєї безпеки та збирається ретельно вивчити усі твердження відповідно до встановленої процедури,

— повідомила ОБСЄ.