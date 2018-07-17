18:23
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Російська розвідка могла одержати внутрішні документи української команди ОБСЄ

155 Читать новость на русском
Російська розвідка могла одержати внутрішні документи української команди ОБСЄ
/ Фото з відкритих джерел

Внутрішні документи міжнародної команди ОБСЄ, яка відслідковує ситуацію на Сході України, могла отримати російська розвідка. В інформаційному витоку підозрюють шпигуна, про якого раніше повідомляв німецький канал ARD.

Про це ОБСЄ повідомили "Громадському".

Читайте також: Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про порушення прав людини у Криму

Як зазаначає організація, разом з внутрішніми документами, російська розвідка отримала персональну інформацію про сотні членів команди, а саме: телефонні номери, інформацію про фінансове становище, про звички та схильність до вживання алкоголю.

Українська місія ОБСЄ наголосила, що вони не можуть спекулювати на документах невідомого походження, так як немає належного підтвердження Спеціальної моніторингової місії, проте вони вже занепокоєні ризиками, які можуть виникнути для персоналу.

Місія занепокоєна будь-яким можливим порушенням своєї безпеки та збирається ретельно вивчити усі твердження відповідно до встановленої процедури,
— повідомила ОБСЄ.

Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія ОБСЄ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
сьогодні, 16:34 "Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
1880
Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
сьогодні, 16:31 Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
4932
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
На Дніпропетровщині вночі одночасно згоріло 17 авто
 11 березня , 10:32
Росія призначає на керівні посади офіцерів, що воювали на Донбасі
 7 лютого , 16:17
Новий погляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв від Авто24
21 лютого , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук