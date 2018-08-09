Шпионаж РФ в миссии ОБСЕ на Донбассе: у немецкого телеканала просят детальной информации

Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ в Украине обратилась к немецкому телеканалу ARD за подробной информацией о шпионах в миссии.

Об этом во время еженедельного брифинга заявил в четверг заместитель главы миссии Александр Хуг, сообщает корреспондент "Укринформа".

Читайте также: Российская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ

17 июля немецкий телеканал ARD заявил об обнаружении фактов шпионажа в миссии ОБСЕ в Украине с передачей данных ФСБ России.

"Да, это правда, что мы обратились к телевизионному каналу ARD предоставить подробную информацию для того, чтобы мы могли изучить более тщательно заявления и сообщения, которые появились в их программе", – отметил Хуг.

Также он добавил, что одновременно миссия запустила стандартную процедуру – процесс установления фактов для определения достоверной информации.

Мы дали им понять, что нам нужна дополнительная информация, те данные, которые они транслировали в программе, в частности документы, которые демонстрировались в сюжете,

– подчеркнул представитель ОБСЕ.

Стоит отметить, что Хуг не сказал, получила ли уже миссия ответ от немецкого телеканала, он посоветовал обращаться к соответствующему СМИ направлению.

Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ в Украине обратилась к немецкому телеканалу ARD за деталями относительно информации о шпионах в миссии.