Шпионаж РФ в миссии ОБСЕ на Донбассе: у немецкого телеканала просят детальной информации
Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ в Украине обратилась к немецкому телеканалу ARD за подробной информацией о шпионах в миссии.
Об этом во время еженедельного брифинга заявил в четверг заместитель главы миссии Александр Хуг, сообщает корреспондент "Укринформа".
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17 июля немецкий телеканал ARD заявил об обнаружении фактов шпионажа в миссии ОБСЕ в Украине с передачей данных ФСБ России.
"Да, это правда, что мы обратились к телевизионному каналу ARD предоставить подробную информацию для того, чтобы мы могли изучить более тщательно заявления и сообщения, которые появились в их программе", – отметил Хуг.
Также он добавил, что одновременно миссия запустила стандартную процедуру – процесс установления фактов для определения достоверной информации.
Мы дали им понять, что нам нужна дополнительная информация, те данные, которые они транслировали в программе, в частности документы, которые демонстрировались в сюжете,
– подчеркнул представитель ОБСЕ.
Стоит отметить, что Хуг не сказал, получила ли уже миссия ответ от немецкого телеканала, он посоветовал обращаться к соответствующему СМИ направлению.
Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ в Украине обратилась к немецкому телеканалу ARD за деталями относительно информации о шпионах в миссии.