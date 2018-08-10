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Российско-украинскую границу пересекла колонна техники – ОБСЕ

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СММ ОБСЕ зафиксировала военную колонну, которая пересекла границу Россия с Украиной
СММ ОБСЕ зафиксировала военную колонну, которая пересекла границу Россия с Украиной / Иллюстративное фото

Беспилотник дальнего действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью пересекли границу России с Украиной двигаясь по грунтовой дороге.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ на основе информации по состоянию на 8 августа 2018 года.

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Отмечается, что 7 августа в 22:15 беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия зафиксировал колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытым брезентом грузовых отделений. 5 из них грузовики марки "КамАЗ-4310", остальные – неидентифицированных модели.

Колонна двигалась в восточном направлении по дороге недалеко от населенного пункта Чистяково (неподконтрольна территория, 62 километров к востоку от Донецка). У населенного пункта Маныч (неподконтрольна территория, 76километрив восточнее Донецка) колонна повернула на грунтовую дорогу и пересекла границу.

Впоследствии беспилотник зафиксировал другую колонну, состоявшую из главного автомобиля марки "УАЗ" и 6 шестиколесных грузовики марки "КамАЗ" с открытым грузовым отделением, а также один грузовик с кунгом.

Колонна двигалась в западном направлении от границы с Россией той же грунтовой дороге.

Две колонны проехали одна мимо другой через 5 минут после того, как вторая колонна въехала в Украину. Ориентировочно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна выехала из Украины по той же грунтовой дороге. Позже ко второй колонне присоединились еще 2 грузовика "КамАЗ", которые также двигались в направлении от границы с Российской Федерацией. Каждая из колонн отдельно останавливалась примерно на 3 минуты рядом с внедорожником, стоявших в поле вблизи вышеупомянутой грунтовой дороги (в 1,7 километра от границы), а затем снова останавливались около 2 грузовиков, которые стояли на пересечении грунтовой и асфальтированной дороги (в 3 5 километрах от места, где колонны пересекли границу),
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих местах, где они останавливались, было видно, как лица, находившиеся в припаркованных транспортных средствах, общались с водителями главных машин каждой из колонн. По наблюдениям Миссии, колонна, которая направлялась в западном направлении в Украину, продолжала движение на запад и остановилась на южной окраине населенного пункта Хрустальный (неподконтрольна территория, 56 километров северо-западнее Луганска) в 01:16 8 августа.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Украина – Россия ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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