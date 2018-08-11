На оккупированный Донбасс заехала колонна российских грузовиков: опубликовали видео

В субботу, 11 августа, в сети появилось видео, на котором видно, как на оккупированный Донбасс заехала колонна военных грузовиков российских наемников.

Два конвоя зафиксировал беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ на этой неделе.

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Двигалась техника через украинско-российскую границу в объезд пропускных пунктов, а по дороге несколько раз останавливалась рядом с блокпостами боевиков.

Восемь грузовиков покинули территорию Украины через село Маныч на неподконтрольной территории Донетчины. Зато заехала в Украину другая колонна, тоже из 8 машин – внедорожника "УАЗ", шести "Камазов" и грузовика с кузовом. Они проехали мимо первого конвоя и остановились возле оккупированного села Хрустальное на Луганщине.

Смотрите видео с беспилотника миссии ОБСЕ