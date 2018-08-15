США требуют немедленного вывода российских войск из Украины

Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Ноерт.

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Она отметила, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы на Востоке Украины – еще больше доказательств того, что российские военные организуют конфликт на Донбассе.

"Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины", – заявила спикер.

Напомним, в субботу, 11 августа, в сети появилось видео, на котором видно, как на оккупированный Донбасс заехала колонна военных грузовиков российских наемников.