США требуют немедленного вывода российских войск из Украины
Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины.
Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Ноерт.
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Она отметила, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы на Востоке Украины – еще больше доказательств того, что российские военные организуют конфликт на Донбассе.
"Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины", – заявила спикер.
Напомним, в субботу, 11 августа, в сети появилось видео, на котором видно, как на оккупированный Донбасс заехала колонна военных грузовиков российских наемников.
Источник: 24 Канал
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