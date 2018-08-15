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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Волкер рассказал, как Запад удивил Путина

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Курт Волкер
Курт Волкер / "Делфи"

Реакция стран Запада на посягательство России на восточные территории Украины стала неожиданной для Кремля.

Такое мнение высказал специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины, сообщает "Голос Америки".

По его словам, президент России Владимир Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной.

"В случае с Крымом он прав – не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины – Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран Западной Европы в Россию", – разъяснил Волкер.

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Спецпредставитель считает, что страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

По его мнению, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: "Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать, 
– сказал Волкер.

Он добавил, что следующим шагом после таких заявлений, должен стать поиск решения, как Россия может прийти к миру и понимание с независимой Украине.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Курт Волкер Новости Украины
Источник: 24 Канал
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