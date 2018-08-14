Путин оказался в патовой ситуации, – дипломат

Россияне не собираются уходить из Донбасса и Крыма, им лучше удерживать статус-кво. Поэтому война будет длительная. Однако Путин сейчас находится в патовой ситуации.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Как отмечает эксперт, наблюдается некоторое снижение поддержки россиянами внешнеполитического курса Путина – войны против Украины, "крымнашизму". Хотя общая поддержка президента РФ высокая.

Вся легитимность Путина основывается на агрессивной внешней политике. Поэтому свернуть свои действия он не может из-за внутреннего фактора. Плюс это фактор консолидации клептократической элиты России. Путин является гарантом того, что они будут иметь доступ к государственным ресурсам. Поэтому он фактически в патовой ситуации. Путин надеется, что в долгосрочной перспективе может разрушить европейское единство, но пока ему это не удается,

– говорит Хара.

Впрочем, отмечает дипломат, ресурсы в России еще есть, но чего-то прорывного Москва сделать не может.

"Путин заигрался в операции воздействий, в частности, через соцсети. После таких спецопераций сторона, против которой это проводилось, понимает, кто за этим стоит. Кремль использует операции по воздействиям, как обычную внешнюю политику, а это нужно делать только в критические моменты. Кремль показал свои методы в соцсетях, осветил проблему, и сейчас на Западе увидели опасность и отрабатывают решение для противодействия", – говорит Александр Хара.

Кроме того, эксперт обращает внимание на специфическую позицию США в отношении агрессии России на востоке Украины. По словам Хары, Конгресс, госслужащие, Пентагон, ЦРУ поддерживают подход, что это агрессия России против Украины. Надо фиксировать действия РФ и давить на Кремль.

"Трамп, в отличие от американского истеблишмента, пытается решить какие-то большие проблемы с помощью Путина. Но Путин не может решить ни одного серьезного вопроса, который волнует Трампа. Даже что касается сокращения ядерного вооружения. Россия не может отказаться от ядерного оружия, поскольку является слабой экономикой со слабой армией. С другой стороны, сокращение расходов России нужно, поскольку экономика не может это все выдержать. Американцам надо выждать, усилить давление, и Россия сама пойдет на уступки, в частности, относительно Украины",

– убежден Хара.

Как ранее сообщал 24 канал, ОБСЕ обнародовало видео, на котором видно, как колонны грузовиков ночью въезжающих на территорию восточной Украины со стороны России и выезжают из Украины в месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что таким образом Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, а также блокирует там эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ.