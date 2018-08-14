Путін опинився у патовій ситуації, – дипломат

Росіяни не збираються йти з Донбасу і Криму, їм краще утримувати статус-кво. Тому війна буде тривала. Однак Путін зараз перебуває в патовій ситуації.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зазначає експерт, спостерігається певне зниження підтримки росіянами зовнішньополітичного курсу Путіна – війни проти України, "кримнашизму". Хоча загальна підтримка президента РФ висока.

Вся легітимність Путіна ґрунтується на агресивній зовнішній політиці. Тому згорнути свої дії він не може через внутрішній фактор. Плюс це фактор консолідації клептократичної еліти Росії. Путін є гарантом того, що вони матимуть доступ до державних ресурсів. Тому він фактично в патовій ситуації. Путін сподівається, що в довготерміновій перспективі може зруйнувати європейську єдність, але поки йому це не вдається,

– зауважує Хара.

Втім, наголошує дипломат, ресурси в Росії ще є, але чогось проривного Москва зробити не може.

"Путін загрався в операції впливів, зокрема, через соцмережі. Після таких спецоперацій сторона, проти якої це проводилося, розуміє, хто за цим стоїть. Кремль використовує операції з впливів, як буденну зовнішню політику, а це потрібно робити лише в критичні моменти. Кремль показав свої методи в соцмережах, висвітлив проблему, і зараз на Заході побачили небезпеку і відпрацьовують рішення для протидії", – говорить Олександр Хара.

Крім того, експерт звертає увагу на специфічну позицію США щодо агресії Росії на сході України. За словами Хари, Конгрес, держслужбовці, Пентагон, ЦРУ підтримують підхід, що це агресія Росії проти України. Треба фіксувати дії РФ і тиснути на Кремль.

"Трамп, на відміну від американського істеблішменту, намагається вирішити якісь великі проблеми за допомогою Путіна. Та Путін не може вирішити жодного серйозного питання, яке хвилює Трампа. Навіть що стосується скорочення ядерного озброєння. Росія не може відмовитися від ядерної зброї, оскільки є слабкою економікою зі слабкою армією. З іншого боку, скорочення витрат Росії потрібне, оскільки економіка не може це все витримати. Американцям треба вичекати, посилити тиск, і Росія сама піде на поступки, зокрема, по Україні",

– переконаний Хара.

Як раніше повідомляв 24 канал, ОБСЄ оприлюднило відео, на якому видно, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що таким чином Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, а також блокує там ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ.