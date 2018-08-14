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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія перекинула на Донбас нове важке озброєння

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ОБСЄ виявили на Донбасі нову зброю від Росії
ОБСЄ виявили на Донбасі нову зброю від Росії / Фото з відкритих джерел

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала постачання нового важкого озброєння з Російської Федерації на окуповані території Донбасу.

Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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Логічним завершенням оприлюднених фактів нещодавнього направлення на окуповану територію колон військових вантажівок та іншої техніки з території РФ стало повідомлення про виявлення на окупованих територіях нових важких озброєнь та боєприпасів до них. Так, у звітах СММ ОБСЄ за 11 та 12 серпня повідомляється про розгортання в районі населеного пункту Хрустальний: причіпних гармат "Гіацинт-Б" калібром 152 мм – 18 одиниць; причіпних гаубиць "Мста-Б" калібром 152 мм – 10 одиниць; РСЗВ БМ-21 "Град" – 6 одиниць; рухомого розвідувального пункту ПРП-4 "Нард" – 1 одиниця, що перебуває виключно на озброєнні збройних сил Росії,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, представники СММ ОБСЄ виявили 775 ящиків зі снарядами для ствольної артилерії та 118 ящиків зі снарядами для РСЗВ БМ-21 "Град".

Також, безпілотник місії на окупованій території Донецької області виявив 18 одиниць причіпних гаубиць Д-30 калібром 122 мм, 6 причіпних гаубиць "Мста-Б" калібром 152 мм, 7 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібром 122 мм, а на окупованій території Луганської області 4 одиниць РСЗВ БМ-21 "Град".

"На окупованих територіях Донецької області збройні формування Росії упродовж 11-12 серпня шість разів не допустили патрулі СММ ОБСЄ до районів зберігання та розгортання засобів вогневого ураження, у тому числі: Заіченко (два рази), Пікузи, Новоазовськ, Саханка та Безименне. З урахуванням недопущення патрулів СММ ОБСЄ до місць зберігання не важко уявити кількість заборонених Мінськими домовленостями засобів вогневого ураження, які ймовірно зосереджені у цих районах", – додали у штабі.

В ОБСЄ підкреслили, що систематичне поповнення озброєння, боєприпасів, матеріально-технічних засобів збройних формувань Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей свідчить про безпосередню участь Росії в окупації України.

 

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя ОБСЄ Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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