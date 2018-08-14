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Доба на фронті: проросійські бойовики поранили двох українських захисників

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Ситуація на фронті
Ситуація на фронті / ICTV

Упродовж минулої доби, 13 серпня, окупаційні війська Росії 41 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.

Як повідомляють у прес-службі ООС, проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів. Відмічено також застосування артилерії калібром 122 мм та мінометів.

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"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм українські позиції біля Залізного, Північного та Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм – позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного", – зазначають військові.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення,
– повідомили у ООС. 

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Павлопіль та Широкине.

За даними розвідки двох окупантів знищено, п’ять дістали поранень.

 

Теги: Операція Об'єднаних сил Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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