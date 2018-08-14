Сутки на фронте: пророссийские боевики ранили двух украинских защитников

На протяжении прошлых суток, 13 августа, оккупационные войска России 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.

Как сообщают в пресс-службе ООС, пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов.

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"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опросного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибром 120 мм украинские позиции возле Железного, Северного и Богдановку, а из минометов калибром 82 мм – позиции возле Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного", – отмечают военные.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения,

– сообщили в ООС.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

По данным разведки двух оккупантов уничтожили, пять получили ранения.