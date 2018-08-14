10:06
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
32°C
32°C 16°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сутки на фронте: пророссийские боевики ранили двух украинских защитников

33 Читати новину українською
Ситуация на фронте
Ситуация на фронте / ICTV

На протяжении прошлых суток, 13 августа, оккупационные войска России 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.

Как сообщают в пресс-службе ООС, пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов.

Читайте также: Украинцы со скрытыми паспортами России пытались проникнуть в район проведения ООС

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опросного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибром 120 мм украинские позиции возле Железного, Северного и Богдановку, а из минометов калибром 82 мм – позиции возле Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного", – отмечают военные.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения,
– сообщили в ООС.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

По данным разведки двух оккупантов уничтожили, пять получили ранения.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пир на костях героев Майдана: в Доме профсоюзов вновь появилось кафе
 7 марта 2016 , 20:19
Сильный ливень в Киеве превратил улицы в реки: появились фото и видео
 25 мая 2016 , 17:49
Экс-хавбек "Динамо" стал лучшим игроком 2-го тура в Лиге Европы
 30 сентября 2016 , 16:02
Манчестер Юнайтед установил рекордную сумму отступных за Моуринью
 19 ноября 2017 , 15:12
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук