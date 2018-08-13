Украинцы со скрытыми паспортами России пытались проникнуть в район проведения ООС

Правоохранители Операции Объединенных сил разоблачили четырех граждан Украины, которые пытались проникнуть в район проведения ООС. При этом украинцы имели при себе тщательно скрытые паспорта граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

Читайте также: ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую военную технику

Злоумышленников разоблачили в конце июля 2018 года сотрудники военной контрразведки СБ Украины во взаимодействии с представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил.

"Четверо граждан Украины пытались проникнуть в район проведения операции Объединенных сил, имея при себе тщательно скрытые паспорта граждан Российской Федерации. При этом, у одного из них документы оформлены на разные имя и фамилию", – говорится в сообщении.

Было установлено, что трое граждан Украины, уроженцы Донецкой области, длительное время находясь на территории России, в 2014 и 2015 годах добровольно получили паспорта граждан России и скрывали данный факт.

Другой "земляк" в 2010 году, при получении гражданства Украины, сменил фамилию и имя, а также написал обязательство об отказе от гражданства Российской Федерации в течение 2 лет. Однако взятого на себя обязательства не выполнил,

– добавили в ООС.

Правоохранители не исключают, что указанные лица возможно были направлены на мирную территорию Украины кураторами из соседнего государства для организации и проведения акций направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Украины.

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства Украины, в частности ст. 4 Конституции Украины и ст.2 Закона Украины "О гражданстве Украины", Государственная миграционная служба Украины по материалам военной контрразведки СБ Украины инициировала перед администрацией Президента Украины рассмотрение вопроса о лишении нарушителей гражданства Украины.



Четыре украинца с паспортами России пытались проникнуть в район проведения ООС