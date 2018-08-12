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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую военную технику

121 Читати новину українською
ОБСЕ
ОБСЕ / bagnet.org

На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов,
– говорится в сообщении.

Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новые комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам.

"Представители СММ ОБСЕ также регистрируют факты, что вооруженные формирования РФ все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты: в течение только 9 августа имели место шесть недопусков", – отметили ООС.

Напомним, в субботу, 11 августа, в сети появилось видео, на котором видно, как на оккупированный Донбасс заехала колонна военных грузовиков российских наемников.

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости России Оружие ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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