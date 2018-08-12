ОБСЄ виявила на Донбасі російську військові техніку

На тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відводу.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

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9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених в районі селищ Лобачеве, Бугаївка та безпосередньо у місті Луганськ. Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню та чотири установки зенітно-ракетних комплексів,

– йдеться в повідомлені.

Крім того, безпілотником СММ ОБСЄ було виявлено відразу чотири нові комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва і спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам.

"Представники СММ ОБСЄ також реєструють факти, що збройні формування РФ усе частіше відмовляють їм у доступі на контрольовані ними території та об’єкти: протягом лише 9 серпня мали місце шість не допусків", – зазначили ООС.

Нагадаємо, у суботу, 11 серпня, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як на окупований Донбас заїхала колона військових вантажівок російських найманців.