Кількість і калібр обстрілів збільшуються, – журналіст про ситуацію на фронті
На східних рубежах ворог продовжує обстрілювати позиції української армії. Стріляють від Станиці Луганської і до моря, тобто – по всій лінії фронту. За добу таких обстрілів мінімум півсотні, до того ж мова йде лише про ті, що фіксуються.
Про це розповів у прямому ефірі 24 каналу журналіст Олексій Годзенко.
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За його словами, військовослужбовці ЗСУ кілька днів тому на КПВВ Майорське зазнали удару протитанковою керованою ракетою, а в районі Зайцевого ворог застосовує постійно крупнокаліберні кулемети, гранатомети, міномети.
Окрім кількості обстрілів збільшуються і калібри. Навіть зараз ми перебували на позиціях ЗСУ чули, як ворог працює по сусідніх позиціях з мінометів. Бійці кажуть, що це не поодинокі випадки, і останні дні вони практично кожен день чують ворожу артилерію,
– розповів Годзенко.
І додав, що відповісти на артилерійський вогонь наразі українська армія не може через домовленості про перемир'я, котре фактично не діє. Та у випадках, коли ворог підходить диверсійними групами або починає стріляти зі стрілецької зброї – усі командири дають добро на адекватну відповідь.
Нагадаємо, протягом 11 серпня на Донбасі у зоні проведення Операції Об’єднаних сил проросійські бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових, у тому числі 4 рази – із важкого озброєння, забороненого мінськими угодами.
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