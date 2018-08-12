В зоні ООС на Донбасі затримали "туриста" з Росії, який знімав позиції військових

У суботу, 11 серпня, на Донбасі українські військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який знімав на відео позиції на свій мобільний телефон. Затриманим виявився громадянин Росії.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Затриманий чоловік переконував військових, що прибув подорожувати Україною.

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Військовослужбовців зацікавив той факт, що "турист" прибув з далекого Сургуту, а серед історичних та культурних пам'яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні,

– мовиться у повідомленні.

"Наразі його культурні "смаки" вивчають експерти відповідних органів, які спеціалізуються на вивченні саме таких неординарних особистостей", – додали у прес-центі ООС.

Там також закликали небайдужих надалі надавати посилену допомогу ЗСУ: "Ваша інформація цінна для Об'єднаних сил".