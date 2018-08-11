Українські військові затримали трьох поплічників бойовиків

Поблизу Волновахи військові Нацгвардії зі складу Об'єднаних сил затримали трьох осіб за підозрою у співпраці із незаконним збройним формуванням так званої "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

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"Затримання громадян відбулося на блокпості, який розташований неподалік міста Волноваха Донецької області. Причиною цьому стала інформація з бази даних Національної поліції України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званою "ДНР", – йдеться у повідомленні українських військових.

Нацгвардійці передали затриманих громадян співробітникам Волноваського відділу Національної поліції України для подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, за повідомленням екс-голови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, Російська Федерація посилює військові частини та стягує на Донбас важке озброєння, аби посилити власні позиції на кордоні з окупованими територіями ОРДЛО.