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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские военные задержали трех пособников боевиков

97 Читати новину українською
Украинские военные задержали трех пособников боевиков
Украинские военные задержали трех пособников боевиков / theins

Вблизи Волновахи военные Нацгвардии из состава Объединенных сил задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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"Задержание граждан произошло на блокпосте, который расположен неподалеку от города Волноваха Донецкой области. Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой "ДНР", – говорится в сообщении украинских военных.

Нацгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам Волновахского отдела Национальной полиции Украины для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, по сообщению экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, Российская Федерация усиливает военные части и стягивает на Донбасс тяжелое вооружение, чтобы усилить собственные позиции на границе с оккупированными территориями ОРДЛО.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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