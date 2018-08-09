Россия стягивает танки и тяжелое вооружение на Донбасс: известна причина

Российская Федерация усиливает военные части и стягивает на Донбасс тяжелое вооружение, чтобы усилить собственные позиции на границе с оккупированным территориями ОРДЛО.

Об этом заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишет "Апостроф".

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Россия выбрала новую стратегию – это усиление своих позиций на западных границах. Поэтому на территории России и на территории Донецкой и Луганской областей, которая контролируется боевиками, они наращивают свои военные части, свозят тяжелую технику – танки, гаубицы и ракетные комплексы. Технику ставят или возле наших границ или на территории Луганской и Донецкой областей. Поэтому в данной ситуации они действуют в рамках общей концепции усиления своей военной оборонительной и наступательной составляющей,

– отметил генерал.

По его словам, Москва проводит ротацию военных частей в плане их обновления и развертывания, "то есть увеличения количества, например, танков".

"Это направлено на то, чтобы оказывать давление на Украину в плане возможного наступления украинской армии, как они это предполагают. Они постоянно заявляют, что Украина готовит наступление для освобождения территорий. И поэтому, чтобы якобы предотвратить наши действия по освобождению оккупированных территорий, они постоянно показывают свои новые ресурсы, перемещают танки, гаубицы и частично ракетные комплексы", – подчеркнул Маломуж.

Напомним, накануне миссия ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на временно оккупированной территории Донецкой области. Так, по сравнению с июнем 2018 года, оккупанты увеличили количество оружия в 8,5 раз, то есть более чем на 200 единиц.