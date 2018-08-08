Каким способом Путин попытается завоевать Украину

Россия понимает, что завоевание Украины военным способом обходится ей очень дорого и имеет немало угроз, поэтому Кремль, скорее всего, выберет план политического влияния на Киев.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, передают "Факты".

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По его словам, вооруженное завоевание Украины может привести к большим имиджевым потерям России.

По моему мнению, Россия не пойдет сейчас на масштабное обострение. Ей выгоднее оплатить своего кандидата в президенты, чем снова устраивать массовую драку. Но угроза моментального обострения остается всегда. Там десятки тысяч боевиков и фактически открытая граница,

– заявил генерал-лейтенант.

Он отметил, что сейчас война на Донбассе обходится России в 1 миллиард евро в год, а спонсорство пророссийских сил в Украине объективно будет стоить дешевле.

"Конечная цель Владимира Путина на данном этапе – появление на Банковой пророссийского президента и вход в Верховную Раду лояльно настроенных к РФ депутатов. Мы уже видим признаки активизации какой-то 5-й колонны: выдвигают свои кандидатуры откровенно пророссийские политики, появляются целые объединения", – отметил Романенко.