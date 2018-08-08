Яким способом Путін спробує завоювати Україну

Росія розуміє, що завоювання України військовим способом обходиться їй дуже дорого і має чимало загроз, тому Кремль, швидше за все, вибере план політичного впливу на Київ.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, передають "Факти".

Читайте також: Хто сказав що Путін вічний, – Тука про компенсацію РФ за агресію в Україні

За його словами, збройне завоювання України може призвести до великих іміджевих втрат Росії .

На мою думку, Росія не піде зараз на масштабне загострення. Їй вигідніше проплатити свого кандидата у президенти, ніж знову влаштовувати масову бійку. Але загроза моментального загострення залишається завжди. Там десятки тисяч бойовиків і фактично відкритий кордон,

– заявив генерал-лейтенант.

Він зазначив, що зараз війна на Донбасі обходиться зараз Росії в 1 мільярд євро на рік, а спонсорство проросійських сил в Україні об’єктивно буде коштувати дешевше.

"Кінцева мета Володимира Путіна на даному етапі – поява на Банковій проросійського президента і захід у Верховну Раду лояльно налаштованих до РФ депутатів. Ми вже бачимо ознаки активізації якоїсь 5-ї колони: висувають свої кандидатури відверто проросійські політики, з’являються цілі об’єднання", – зауважив Романенко.