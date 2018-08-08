Хто сказав що Путін вічний, – Тука про компенсацію РФ за агресію в Україні

Російській Федерації доведеться відшкодувати збитки, які Україна зазнала внаслідок окупації країною-агресором Донбасу та Криму, але цей процес не буде швидким.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Апостроф".

За його словами, анонсований Президентом Петром Порошенком міжвідомчий координаційний орган, який повинен змусити Росію відшкодувати збитки за окупацію українських територій, вже в процесі створення. Положення про його створення зараз перебуває в Міністерстві юстиції на юридичному моніторингу. Політик зауважив, що зараз треба вирішити цілий комплекс питань, пов'язаних з нанесенням збитків Україні.

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Водночас, на питання про те, чи є можливість оцінити обсяг збитку на підконтрольних територіях, Тука відповів ствердно.

"Тут нам буде потрібно дуже ретельно співпрацювати з нашими спецслужбами, у яких є дуже розгалужена агентурна мережа, для того щоб зібрати до купи всю інформацію і узагальнити, проаналізувати її. Це величезний пласт роботи", – сказав він.

Водночас, чиновник зазначив, що цей процес компенсації збитків Росією Україні не відбудеться швидко.

"Не треба обманювати ні себе, ні наших людей, розповідаючи про те, що тільки підрахуємо, тільки буде рішення суду – і на наступний день Росія нам все компенсує. Це не відповідає дійсності. Треба бути реалістами, чесними перед собою і перед громадянами. Уявімо собі ситуацію: 1944 рік, хто тоді міг якісь дати називати, коли Німеччина компенсуватиме збитки? Але факт є факт, він відбувся. Збитки були сплачені", – підкреслив заступник міністра.

При цьому політик упевнений, що Росія буде всіляко чинити опір, як в процесі судових процесів, так і після рішення про необхідність відшкодувати збитки за окупацію. Однак він вважає, що домогтися виплати репарацій можливо.

Хто сказав, що Путін вічний і Росія в сучасному вигляді теж вічна? Я прекрасно усвідомлюю, що буде надано величезний опір як з боку самої Російської Федерації, так і будуть застосовані міжнародні механізми із залученням різних проросійських політичних або міжнародних структур для лобіювання інтересів РФ саме в цьому питанні. Але це ніяк не свідчить про те, що, по-перше, цього не треба робити і, по-друге, що це неможливо. Я переконаний, що саме так і буде, але коли це станеться, це залежить від багатьох зовнішніх чинників,

– наголосив Тука.

Нагадаємо, 1 серпня Президент України Петро Порошенко доручив уряду якнайшвидше створити координаційний орган, який сформує претензію України до Росії для відшкодування збитків, завданих на Донбасі та у Криму.