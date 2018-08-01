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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна готує великий позов до Росії через окупацію Криму та Донбас

2023 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / hvylya.net

Президент України Петро Порошенко попросив уряд якнайшвидше створити координаційний орган, який сформує претензію України до Росії для відшкодування завданих на Донбасі та у Криму збитків.

Про це Порошенко написав у Facebook.

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"Звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів для якнайшвидшого створення відповідного міжвідомчого координаційного органу. Цей орган передбачений так званим реінтеграційним законом. Закон також чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню", – заявив президент. 

Він очікує від Уряду детального плану щодо комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих.

 

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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