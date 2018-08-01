Україна готує великий позов до Росії через окупацію Криму та Донбас
Президент України Петро Порошенко попросив уряд якнайшвидше створити координаційний орган, який сформує претензію України до Росії для відшкодування завданих на Донбасі та у Криму збитків.
Про це Порошенко написав у Facebook.
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"Звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів для якнайшвидшого створення відповідного міжвідомчого координаційного органу. Цей орган передбачений так званим реінтеграційним законом. Закон також чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню", – заявив президент.
Він очікує від Уряду детального плану щодо комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих.
Джерело: 24 Канал
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