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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Путін робить головну ставку на парламентські вибори в Україні

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Медведчук повертається у велику політику
Медведчук повертається у велику політику / Фото з відкритих джерел

Входження Медведчука в партію Рабіновича говорить про те, що Кремль підвищує ставки на цю партію. Медведчук поступово повертається в політику, і в цьому є небезпека.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами політолога, Москва підтримуватиме контакти і з лідером "Опоблоку" Юрієм Бойком, і з Рабіновичем. Але між їхніми командами сильні протиріччя, скоріше, вони конкуруватимуть на виборах президента. Втім, вважає експерт, Москва головну ставку робить не на президентські, а на парламентські вибори. Зокрема, щоб у наступний склад парламенту пройшло кілька проросійських партій. Таким чином вони наберуть більше місць у парламенті.

Для Рабіновича і Мураєва приєднання Медведчука означатиме, що саме "За життя" сприйматимуть, як найбільш проросійську силу. В Україні є проросійські виборці, щоправда, вони не завжди ходять на вибори,
– говорить Фесенко

Водночас, наголошує експерт, є розрахунок і самого Медведчука. За словами Фесенка він розуміє, що зараз у нього немає шансів бути фаворитом на виборах президента, тому хоче поступово повернутися в публічну політику. Медведчук робитиме все для того, щоб показати, що він сірий кардинал.

"Медведчуку важливо бути у складі майбутнього парламенту, де він може розгорнутися в ролі тіньового модератора проросійських сил, які будуть у меншості. Але він організовуватиме різні приховані "договорняки" в парламенті в інтересах Москви. У нього є великий досвід, юридичні таланти і зв'язки з Путіним. І в цій ролі він буде вельми небезпечний", – підкреслив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, представник України у тристоронній контактній групі в Мінську, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук братиме участь у виборах до Верховної Ради у 2019 році. Задля цього він вступить до складу партії Вадима Рабіновича "За життя".

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Володимир Путін Віктор Медведчук Юрій Бойко Опозиційний блок
Джерело: 24 канал
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