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Льовочкін, Ахметов та Медведчук поділили кандидатів у президенти

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Рінат Ахметов та Сергій Льовочкін
Рінат Ахметов та Сергій Льовочкін / Фото з відкритих джерел

У сесійній залі 43 депутати "Опозиційного блоку" працюють тихо і без якихось скандалів. Сам же "Опоблок" – це структура, яка складається із різних політичних і фінансових груп.

Про це у своєму блозі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

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За її словами, одна група – це група, що орієнтується на Сергія Льовочкіна, Дмитра Фірташа та Юрія Бойка. Інша – на найбагатшого українця Ріната Ахметова. І є ще невеличка група соратників кума Путіна Віктора Медведчука.

В усіх цих групах, в принципі, є кандидати на президентську посаду. У групі Льовочкіна – це безперечно Юрій Бойко. Ахметов багато років підтримував і просував Олександра Вілкула. Соратники Медведчука є в Опозиційному блоці, але найближчий до нього – це Вадим Рабінович, із партії "За життя", який демонструє окрему гру,
– сказала журналістка.

Бердинська розповіла, що партія Рабіновича, до якої приєднався Нестор Шуфрич, теж член "Опозиційного блоку", за допомогою телебачення і виступам Рабіновича, має непоганий рейтинг. На рівні показників "Опозиційного блоку."

Відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" Христини Бердинських

 

Теги: Новини політики Рінат Ахметов Юрій Бойко Дмитро Фірташ Сергій Льовочкін Нестор Шуфрич Опозиційний блок
Джерело: 24 канал
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