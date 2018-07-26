Левочкин, Ахметов и Медведчук: как олигархи поделили кандидатов в президенты
В сессионном зале, 43 депутата "Оппозиционного блока" работают тихо и без каких-либо скандалов. Сам же "Оппозиционный блок" – это структура, состоящая из различных политических и финансовых групп.
Об этом в своем блоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.
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По ее словам, одна группа – это группа, которая ориентируется на Сергея Левочкина, Дмитрия Фирташа и Юрия Бойко. Другая – на богатого украинца Рината Ахметова. И еще небольшая группа соратников кума Путина Виктора Медведчука.
Во всех этих группах, в принципе, есть кандидаты на президентский пост. В группе Левочкина – это бесспорно Юрий Бойко. Ахметов много лет поддерживал и продвигал Александра Вилкула. Соратники Медведчука есть в оппозиционном блоке, но ближайший к нему – это Вадим Рабинович, из партии "За жизнь", который демонстрирует отдельную игру,
– сказала журналистка.
Бердинских рассказала, что партия Рабиновича, к которой присоединился Нестор Шуфрич, тоже член "Оппозиционного блока", с помощью телевидения и выступлений Рабиновича, имеет неплохой рейтинг. На уровне показателей "Оппозиционного блока".
Видео полного выпуска видеоблога "Политическая кухня" Кристины Бердинских