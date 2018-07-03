Як депутати в закон про аліменти хотіли сховати "зелену поправку" на користь Ахметова

У перехідні положення законопроекту, який посилює відповідальність за несплату аліментів, депутати намагалися сховати поправку про податкові пільги для зеленої енергетики.

Її вніс нардеп Юрій Вознюк з фракції "Народний фронт".

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Згідно з поправкою, до 2020 року від сплати ПДВ звільнялися ті, хто ввозитиме обладнання для відновлювальної енергетики. За підрахунками експертів найбільшим інвестором у зелену енергетику є енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова, котрий планував будівництво сонячних станцій.

Відповідне обладнання для однієї станції коштуватиме 400 мільйонів доларів. А ПДВ становитиме – 80 мільйонів зелених. Тож "зелена поправка" могла б допомогти зекономити Ахметову кругленьку суму.

Нагадаємо, 3 липня депутати Верховної Ради України проголосували за прийняття Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".