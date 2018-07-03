16:04
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как депутаты в закон об алиментах хотели спрятать "зеленую поправку" в пользу Ахметова

258 Читати новину українською
Как депутаты в закон об алиментах хотели спрятать "зеленую поправку" в пользу Ахметова
Как депутаты в закон об алиментах хотели спрятать "зеленую поправку" в пользу Ахметова / ecology.unian.net

В переходные положения законопроекта, который усиливает ответственность за неуплату алиментов, депутаты пытались спрятать поправку о налоговых льготах для зеленой энергетики.

Ее внес нардеп Юрий Вознюк из фракции "Народный фронт".

Читайте также: Откуда Ринат Ахметов получает миллионы: детали заработка олигарха

Согласно поправке, к 2020 году от уплаты НДС освобождались те, кто будет ввозить оборудование для возобновляемой энергетики. По подсчетам экспертов, крупнейшим инвестором в зеленую энергетику является энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, который планировал строительство солнечных станций.

Соответствующее оборудование для одной станции обойдется в 400 миллионов долларов. А НДС составит – 80 миллионов зеленых. Поэтому "зеленая поправка" могла бы помочь сэкономить Ахметову кругленькую сумму.

Напомним, 3 июля депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Теги: Новости Украины Новости политики Энергетика Ринат Ахметов Законопроект Верховная Рада Вознюк Юрий Владимирович
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сегодня, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 385
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сегодня, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 669
Как быстро приготовить вкусную еду
2 июля, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сегодня, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 927
Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
362
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук