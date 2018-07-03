Как депутаты в закон об алиментах хотели спрятать "зеленую поправку" в пользу Ахметова

В переходные положения законопроекта, который усиливает ответственность за неуплату алиментов, депутаты пытались спрятать поправку о налоговых льготах для зеленой энергетики.

Ее внес нардеп Юрий Вознюк из фракции "Народный фронт".

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Согласно поправке, к 2020 году от уплаты НДС освобождались те, кто будет ввозить оборудование для возобновляемой энергетики. По подсчетам экспертов, крупнейшим инвестором в зеленую энергетику является энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, который планировал строительство солнечных станций.

Соответствующее оборудование для одной станции обойдется в 400 миллионов долларов. А НДС составит – 80 миллионов зеленых. Поэтому "зеленая поправка" могла бы помочь сэкономить Ахметову кругленькую сумму.

Напомним, 3 июля депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".