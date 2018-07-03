Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за неуплату алиментов

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Закон усиливает ответственность за неуплату алиментов и увеличивает срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты, информируют в пресс-центре ВРУ.

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Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к подготовленному ко второму чтению проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. На предыдущем заседании они рассмотрели 54 правки из 138,

– говорится на сайте законодательного органа.

Отмечается, что новый закон должен усовершенствовать пробелы в механизме соблюдения конституционного права детей на достаточный жизненный уровень и улучшение их материального обеспечения.

Также, согласно принятому решению, ужесточаются штрафы для должников, которые не выплачивают алименты.

Так, закон уменьшает совокупный размер задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусмотрено применение административного взыскания в виде общественно полезных работ на срок от двухсот сорока до трехсот шестидесяти часов.

Кроме этого, лица, которые намерены входить в состав правительства, а также занимать должности заместителей министра или регистрироваться кандидатами в народные депутаты и депутаты местных советов, теперь должны подавать заявления об отсутствии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка более 6 месяцев.