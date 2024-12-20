Покровск – город в Донецкой области, оказавшийся в зоне активных боевых действий. Более половины жилого фонда общины повреждено или разрушено, а инфраструктура пострадала более чем на 80%. В сентябре 2024 года одна из ракетных атак разрушила квартиру Оксаны Романий, редактора телекомпании "Орбита". Семья эвакуировалась еще до обстрела, но жилье получило значительные повреждения. Несмотря на это, Оксана начала борьбу за восстановление своего дома, подав заявку на компенсацию.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

Интересно "Я распрощалась со всем имуществом": история переселенки из Мариуполя, которая стремится восстановить документы

Потерянный дом

Оксана Романий называет свою однокомнатную квартиру в микрорайоне Лазурный, которую ей подарили родители еще до 2013 года, "крепостью". Ремонт там женщина делала собственноручно с семьей, поэтому каждый уголок полон воспоминаний.



Оксана Романий / Фото из личного архива

Женщина вспоминает, что в 2014 году Покровск стал стратегическим и гуманитарным хабом и предоставил убежище многим переселенцам. А через 8 лет с необходимостью эвакуироваться в более безопасные города столкнулись и коренные жители города, среди которых была и ее семья.

В первые месяцы полномасштабной войны мы с сыном эвакуировались из Покровска в Шептицкий (ранее – Червоноград) Львовской области. Сначала мы жили в садике, а потом арендовали квартиру. Неопределенность, тревога, пробуждение среди ночи – это было сложно. Но этот опыт меня укрепил,

– делится переселенка.

В 2023 году Оксана с семьей решила вернуться домой, однако российские обстрелы заставили их в августе 2024 года снова эвакуироваться на Львовщину.

Дом повредило ударной волной

Когда в сентябре 2024 года российские ракеты ударили по инфраструктурным объектам поблизости, дом Оксаны пострадал от взрывной волны: повылетали окна и двери, мебель в помещении была повреждена. К счастью, стены остались целыми.

Сестра прислала фото, и я увидела, как осколок прошел через окно возле компьютерного стола моего сына. Если бы мы остались, это могло бы закончиться трагедией,

– рассказывает Оксана.



Дом Оксаны Романий после российского обстрела / Фото из личного архива

Путь к восстановлению жилья

Когда квартиру Оксаны повредили, она сразу подала заявление на компенсацию через приложение Дия. Процесс не был легким, ведь ее жилье не было внесено в реестр прав на недвижимое имущество. Для этого ей пришлось искать нотариуса и подавать соответствующие документы.

Через неделю после подачи документов все данные были внесены в реестр, и я повторно подала заявку на компенсацию. Комиссия из Покровска позвонила, уточнила детали, оценила убытки, и уже через месяц я получила средства – почти 106 тысяч гривен, которые были начислены на карточку еВидновлення,

– рассказывает Оксана.

Женщина отмечает, что полученные средства нужно использовать в течение года, но есть ограничения – их можно потратить только в магазинах-партнерах программы еВидновлення или на оплату услуг подрядчиков. Из-за опасности Оксана не может вернуться в Покровск, поэтому волнуется, что деньги могут "сгореть".

Однако оператор команды поддержки "Дия – государственные услуги онлайн" Наталья ответила журналистам "Свой дом" в официальном Telegram-канале, что если в течение года средства не будут потрачены, то заявку на еВидновлення можно будет подать повторно.

"Повторно вы можете подать, когда комиссия предыдущее заявление отменит", – акцентировала госпожа Наталья.

Я верю, что вернусь домой, сделаю ремонт и снова буду жить в своей квартире. Но самое главное сейчас – это мир, ради которого мы все боремся,

– подытоживает Оксана Романий.



Квартира Оксаны Романий после обстрела россиян / Фото из личного архива

Безопасность и разрушения в Покровской общине

Покровская община Донецкой области официально отнесена к зоне активных боевых действий. От нее до линии фронта около 3 километров. По информации Покровской МВА, враг продолжает наносить удары по общине из различных видов вооружения.

Россияне атакуют артиллерией, авиабомбами и FPV-дронами. Под ударом до сих пор находятся жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Повреждено и разрушено более 51% жилого фонда и более 80% инфраструктуры. В общине по состоянию на конец ноября 2024 года оставалось около 17 тысяч человек, 11,5 из которых – в Покровске. Также в городе остается 31 ребенок,

– рассказали в ответе на запрос журналистов "Свой дом" в пресс-службе Покровской ГВА.



Прифронтовой Покровск / Фото из личного архива Оксаны Романий

По информации администрации, в Покровской общине жители получили 90 сертификатов за разрушенное жилье.

Комиссия по обследованию зданий и сооружений, которые были повреждены или разрушены в результате вооруженной агрессии России, работает в общине для выполнения обследования разрушенного жилья при наличии соответствующей ситуации с безопасностью. Комиссия составила 105 актов комиссионного обследования по разрушенным жилым объектам,

– говорится в ответе на запрос журналистов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в местную комиссию поступило 909 заявлений о поврежденном имуществе. Об этом 28 сентября 2024 года сообщил начальник жилищно-коммунального отдела Покровской ГВА Данил Проскуренко.

Из 909 заявлений о поврежденном имуществе, которые получила наша комиссия с начала полномасштабного вторжения, уже одобрено 618 заявлений на общую сумму 50,68 миллиона гривен. Также в комиссию поступило 97 заявлений относительно разрушенного имущества, из них одобрено 77 заявлений на сумму более 89 миллионов гривен,

– отметил Данил Проскуренко.

Что делать переселенцам, которые не смогут использовать средства на ремонт в течение года

Что делать переселенцу, который получил более 100 тысяч гривен на ремонт поврежденной квартиры, но в его населенном пункте в течение года не прекратились бои? Как объясняет ведущий юрист по региональной координации благотворительного фонда "Право на защиту" Павел Снежко, в соответствии с пунктом 10 постановления Кабмина от 21 апреля 2023 года № 381 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией России, с использованием электронной публичной услуги еВидновлення" определено, что компенсация для проведения ремонта имеет целевое назначение и предоставляется для выполнения ремонтных работ, которые не были проведены на дату составления чек-листа, кроме случаев проведения противоаварийных или неотложных консервационных работ.

Компенсация для проведения ремонта предоставляется при условии, что объект недвижимого имущества можно восстановить путем текущего или капитального ремонта. Получатель компенсации в течение 12 – 18 месяцев со дня получения компенсации для проведения ремонта категорий А и Б должен ее использовать на ремонтные работы, определенные в чек-листе,

– говорит юрист.



Павел Снижко / Фото из личного архива юриста

Согласно Порядку, ремонтные работы, необходимые для восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества, делятся на категории, в зависимости от рассчитанной суммы компенсации, указанной в чек-листе:

ремонт категории А – сумма компенсации не превышает 200 тысяч гривен; ремонт категории Б – сумма компенсации составляет:

от 200 до 350 тысяч гривен – для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме (в случае, когда места общего пользования не повреждены);

от 200 до 500 тысяч гривен – для одноквартирных домов, в частности обособленных жилых домов усадебного типа, сблокированных домов с отдельными квартирами, имеющих собственный вход с улицы, коттеджей и домов одноквартирных повышенной комфортности, домов усадебного типа, дачных и садовых.

Действующим законодательством Украины не предусмотрена возможность продления срока использования средств, которые выплачены как суммы компенсации для проведения ремонта,

– отметил господин Павел.

Он добавил, что БФ "Право на защиту" и многие другие правозащитные организации, обращают внимание на эту проблему и пытаются способствовать внесению изменений в Порядок. Но переселенцы все же имеют возможности защитить свои права.

Если часть средств на ремонт уже была использована, мы рекомендуем сохранять все возможные доказательства приобретения строительных материалов, их доставку, монтаж, а также сохранять договоры на проведение ремонтных работ. Необходимо осуществить фото- и видеофиксацию проведенных работ, если это возможно. Все эти документы в дальнейшем будут служить доказательством целевого использования средств. В случае невозможности использования средств сверх предельных сроков, установленных Порядком, мы рекомендуем уведомить об этом комиссию в письменном виде, где изложить обстоятельства, которые препятствуют возможности,

– рассказал юрист БФ "Право на защиту".

К сожалению, такая помощь на восстановление жилья пока остается недоступной для ВПО с прифронтовых и оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Однако Павел Снежко уверен, что этим людям также не стоит терять надежды.

"Сейчас программа предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества доступна только для владельцев, которые имеют жилье на неоккупированной или деоккупированной территории, которая не внесена в перечень территорий активных боевых действий. На сегодня нарабатывается механизм, который позволит облегчить процедуру получения компенсации за разрушенные или поврежденные объекты недвижимого имущества для ВПЛ, которые переместились с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией", – говорит юрист.