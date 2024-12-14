Переселенка из Мариуполя Светлана Чавка выехала из почти окруженного города ночью 24 февраля 2022 года. До полномасштабного вторжения России она была владелицей сети кафе, магазина одежды, а ее муж имел строительный бизнес. Жила семья в частном секторе, в доме на 280 квадратных метров.

Семья потеряла все имущество – дом и бизнес. Сейчас женщина пытается восстановить документы, которые оставила в оккупации, чтобы попытаться податься на компенсацию от государства.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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К вечеру 24 февраля 2022 года из Мариуполя выехало полгорода

Еще в 7 утра Светлана продавала кофе в собственной кофейне, а уже ночью вынуждена была эвакуироваться. Последний раз в своем большом доме семья собиралась в январе, на новогодне-рождественские праздники, когда в гости приехала старшая дочь, которая жила за границей.

Дом мы приобрели в 2006 году и постепенно достраивали. У нас там три дочери выросли. Младшая всегда говорила, что когда старшие уедут, выйдут замуж, то она останется с нами и будет жить на втором этаже. Так случилось, что она там всего год прожила,

– вспоминает Светлана.



Светлана Чавка с семьей / Фото, предоставленное Светланой Чавкой

В ночь с 24 на 25 февраля 2022 года семья уехала из Мариуполя и больше туда не вернулась.

Еще утром я работала, говорила, что все будет хорошо, но с 15 часов город замер, а к вечеру выехало полгорода. Мы вообще ничего не взяли из дома. Я предупредила своих родителей, что оставила машину. Была уверена, что вернусь завтра, заберу их и домашних животных,

– рассказывает Светлана Чавка.



Светлана Чавка с сотрудниками кафе в Мариуполе / Фото, предоставленное Светланой Чавкой

Домой семья Светланы не вернулась до сих пор. Сначала они временно жили в Запорожье, потом поселились во Львове.

Месяц, когда не было связи, я уже распрощалась со всем своим имуществом в Мариуполе. А потом знакомые, которые выезжали из оккупации, сообщили, что 19 марта у меня там умер отец. Это самое страшное было. А потом узнала, что все имущество наше разворовали. А когда были прилеты по нашей улице, то у нас там полдома было разрушено: ни окон, ни кровли – все посечено,

– рассказывает рассказы знакомых Светлана.





Кофейня Светланы в Мариуполе до и после 24 февраля 2022 года / Фото, предоставленные Светланой Чавкой

После известия о смерти отца и разрушении имущества Светлана была в шоковом состоянии. Понадобилось время, чтобы принять это и адаптироваться в новом городе. Во Львове вместе с мужем нашли новую работу и открыли кафе с таким же названием, как в Мариуполе – "Сова". Только после этого женщина решила попробовать податься на компенсацию и обратилась в ЦПАУ, чтобы восстановить документы на жилье и бизнес.

Кофейня во Львове / Фото Светланы Чавки

Наш родственник зашел в наш дом в Мариуполе и украл все документы, которые были у нас. Не знаю, для чего это сделал. Сейчас он в Канаде и говорит, что ничего не отдаст. Чтобы восстановить документы на дом или нашу строительную базу, то надо очень много времени. Пыталась несколько раз подать заявку через Дию, но сервер не работал. Нет у меня и документов купли-продажи на дом, а мне говорят, что это главный документ. Хотя есть и выписка, что я владелица,

– говорит Светлана.

Из-за оккупации комиссия не может обследовать поврежденное жилье



Уничтоженный россиянами Мариуполь во время боев за город / Фото "Азова"

Город Мариуполь в оккупации с весны 2022 года. По данным пресс-службы Мариупольского городского совета, во время российской блокады, с февраля по апрель 2022 года, было повреждено 90% инфраструктуры. Уничтожено или повреждено 50% (2 257) многоквартирных и 38 894 частных домов. Из-за захвата Россией территории в городе не может работать ни одна украинская институция. Как следствие, поврежденное жилье невозможно обследовать комиссией до восстановления контроля Украины над этой территорией.



Вадим Бойченко / Фото Мариупольского городского совета

Мы работаем над инициативами, которые помогут предоставить гарантии социальной защиты людей и решить жилищный вопрос. Параллельно муниципалитет работает над проектом Mariupol Justice. Он призван обеспечить справедливую компенсацию для мариупольцев и самого Мариуполя, которые понесли колоссальные потери в результате полномасштабного вторжения России в Украину,

– ответил на запрос журналистов платформы "Свой дом" городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Мариуполь весной 2022 года / Скриншот из видео "Азова"

Мариупольский городской совет вместе с Ассоциацией городов Украины провели исследование среди жителей общин, которые получили больше всего повреждений, и определили, какой итог для них будет считаться "справедливым".

Первое – это фиксация преступлений и убытков, которые нанесла Россия нашему государству и людям. Первый международный механизм создан, в дальнейшем необходимо, чтобы все оккупированные и деоккупированные общины имели возможность зафиксировать потери. Второе – компенсация нанесенного ущерба, в том числе за счет замороженных российских активов в Европе. Третье – жилье: для сохранения населения и возвращения людей из-за рубежа необходимо обеспечить переселенцев социальным жильем,

– говорит Вадим Бойченко.

Проблемы с подачей на компенсацию из-за потери документов

По состоянию на 2022 год было известно, что более 190 тысяч мариупольцев выехали из оккупации на подконтрольную территорию Украины. Это данные пресс-службы Мариупольского городского совета. Чтобы помочь этим людям, в сети центров "ЯМариуполь" работают специалисты, которые консультируют людей по подготовке правоустанавливающих документов на жилье и помогают им ввести данные в Реестр убытков для Украины, который имеет целью зафиксировать разрушения и взыскать с России репарации. По состоянию на 30 сентября 2024 года больше всего заявлений подали именно жители Мариуполя.



Разрушенный россиянами Мариуполь / Фото "Азова"

Получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье можно по государственной программе "еВидновлення". Самый легкий способ подать заявку – через приложение Дия, говорит юрист Лилия Баюш. Также это можно сделать через органы социальной защиты или через нотариуса.

Если вы утратили или потеряли документ, то можете подать копию таких документов и комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации должна вам способствовать в получении утраченных документов. Ваша заявка фактически зарегистрируется. Но если вы не сможете самостоятельно восстановить документы на право собственности, потому что копии также потеряны, то вам придется идти в суд и устанавливать соответствующий юридический факт. Также сейчас нужно добавлять фото или видео поврежденного или разрушенного объекта,

– говорит Лилия Баюш.



Лилия Баюш / Фото из соцсетей Лилии Баюш

Пока комиссия должна выехать на место, чтобы подтвердить факт разрушения или повреждения имущества, что невозможно на временно оккупированных территориях. Сейчас готовят изменения в законодательство, чтобы упростить этот процесс. Новый законопроект имеет свои преимущества, но также требует доработки.

В этом законопроекте, который предлагается, компенсация за уничтоженный объект недвижимого имущества будет происходить при условии, что получатель компенсации на дату подачи заявления о предоставлении компенсации проживает в Украине в течение последних двух лет. Все-таки это ограничение, и об этом высказывался неоднократно Конституционный Суд Украины,

– говорит Лилия Баюш.

Неучтенным моментом, по словам юриста, является и нагрузка на госбюджет, ведь это могут быть одновременные значительные расходы.

Что делать, если потеряны документы

При утраченных документах возникают сложности при подаче заявлений на компенсацию. Но сделать это реально. Куда обращаться – рассказала юрист Лилия Баюш.