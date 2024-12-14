Переселенка из Мариуполя Светлана Чавка выехала из почти окруженного города ночью 24 февраля 2022 года. До полномасштабного вторжения России она была владелицей сети кафе, магазина одежды, а ее муж имел строительный бизнес. Жила семья в частном секторе, в доме на 280 квадратных метров.

Семья потеряла все имущество – дом и бизнес. Сейчас женщина пытается восстановить документы, которые оставила в оккупации, чтобы попытаться податься на компенсацию от государства.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Еще в 7 утра Светлана продавала кофе в собственной кофейне, а уже ночью вынуждена была эвакуироваться. Последний раз в своем большом доме семья собиралась в январе, на новогодне-рождественские праздники, когда в гости приехала старшая дочь, которая жила за границей.

Дом мы приобрели в 2006 году и постепенно достраивали. У нас там три дочери выросли. Младшая всегда говорила, что когда старшие уедут, выйдут замуж, то она останется с нами и будет жить на втором этаже. Так случилось, что она там всего год прожила,
– вспоминает Светлана.

Светлана Чавка с семьей
Светлана Чавка с семьей / Фото, предоставленное Светланой Чавкой

В ночь с 24 на 25 февраля 2022 года семья уехала из Мариуполя и больше туда не вернулась.

Еще утром я работала, говорила, что все будет хорошо, но с 15 часов город замер, а к вечеру выехало полгорода. Мы вообще ничего не взяли из дома. Я предупредила своих родителей, что оставила машину. Была уверена, что вернусь завтра, заберу их и домашних животных,
– рассказывает Светлана Чавка.

Светлана Чавка с коллегами
Светлана Чавка с сотрудниками кафе в Мариуполе / Фото, предоставленное Светланой Чавкой

Домой семья Светланы не вернулась до сих пор. Сначала они временно жили в Запорожье, потом поселились во Львове.

Месяц, когда не было связи, я уже распрощалась со всем своим имуществом в Мариуполе. А потом знакомые, которые выезжали из оккупации, сообщили, что 19 марта у меня там умер отец. Это самое страшное было. А потом узнала, что все имущество наше разворовали. А когда были прилеты по нашей улице, то у нас там полдома было разрушено: ни окон, ни кровли – все посечено,
– рассказывает рассказы знакомых Светлана.

Кофейня в Мариуполе
Кофейня в Мариуполе
Кофейня Светланы в Мариуполе до и после 24 февраля 2022 года / Фото, предоставленные Светланой Чавкой

После известия о смерти отца и разрушении имущества Светлана была в шоковом состоянии. Понадобилось время, чтобы принять это и адаптироваться в новом городе. Во Львове вместе с мужем нашли новую работу и открыли кафе с таким же названием, как в Мариуполе – "Сова". Только после этого женщина решила попробовать податься на компенсацию и обратилась в ЦПАУ, чтобы восстановить документы на жилье и бизнес.

Кофейня во ЛьвовеКофейня во Львове / Фото Светланы Чавки

Наш родственник зашел в наш дом в Мариуполе и украл все документы, которые были у нас. Не знаю, для чего это сделал. Сейчас он в Канаде и говорит, что ничего не отдаст. Чтобы восстановить документы на дом или нашу строительную базу, то надо очень много времени. Пыталась несколько раз подать заявку через Дию, но сервер не работал. Нет у меня и документов купли-продажи на дом, а мне говорят, что это главный документ. Хотя есть и выписка, что я владелица,
– говорит Светлана.

Мариуполь
Уничтоженный россиянами Мариуполь во время боев за город / Фото "Азова"

Город Мариуполь в оккупации с весны 2022 года. По данным пресс-службы Мариупольского городского совета, во время российской блокады, с февраля по апрель 2022 года, было повреждено 90% инфраструктуры. Уничтожено или повреждено 50% (2 257) многоквартирных и 38 894 частных домов. Из-за захвата Россией территории в городе не может работать ни одна украинская институция. Как следствие, поврежденное жилье невозможно обследовать комиссией до восстановления контроля Украины над этой территорией.

Вадим Бойченко
Вадим Бойченко / Фото Мариупольского городского совета

Мы работаем над инициативами, которые помогут предоставить гарантии социальной защиты людей и решить жилищный вопрос. Параллельно муниципалитет работает над проектом Mariupol Justice. Он призван обеспечить справедливую компенсацию для мариупольцев и самого Мариуполя, которые понесли колоссальные потери в результате полномасштабного вторжения России в Украину,
– ответил на запрос журналистов платформы "Свой дом" городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

МариупольМариуполь весной 2022 года / Скриншот из видео "Азова"

Мариупольский городской совет вместе с Ассоциацией городов Украины провели исследование среди жителей общин, которые получили больше всего повреждений, и определили, какой итог для них будет считаться "справедливым".

Первое – это фиксация преступлений и убытков, которые нанесла Россия нашему государству и людям. Первый международный механизм создан, в дальнейшем необходимо, чтобы все оккупированные и деоккупированные общины имели возможность зафиксировать потери. Второе – компенсация нанесенного ущерба, в том числе за счет замороженных российских активов в Европе. Третье – жилье: для сохранения населения и возвращения людей из-за рубежа необходимо обеспечить переселенцев социальным жильем,
– говорит Вадим Бойченко.

По состоянию на 2022 год было известно, что более 190 тысяч мариупольцев выехали из оккупации на подконтрольную территорию Украины. Это данные пресс-службы Мариупольского городского совета. Чтобы помочь этим людям, в сети центров "ЯМариуполь" работают специалисты, которые консультируют людей по подготовке правоустанавливающих документов на жилье и помогают им ввести данные в Реестр убытков для Украины, который имеет целью зафиксировать разрушения и взыскать с России репарации. По состоянию на 30 сентября 2024 года больше всего заявлений подали именно жители Мариуполя.

Мариуполь
Разрушенный россиянами Мариуполь / Фото "Азова"

Получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье можно по государственной программе "еВидновлення". Самый легкий способ подать заявку – через приложение Дия, говорит юрист Лилия Баюш. Также это можно сделать через органы социальной защиты или через нотариуса.

Если вы утратили или потеряли документ, то можете подать копию таких документов и комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации должна вам способствовать в получении утраченных документов. Ваша заявка фактически зарегистрируется. Но если вы не сможете самостоятельно восстановить документы на право собственности, потому что копии также потеряны, то вам придется идти в суд и устанавливать соответствующий юридический факт. Также сейчас нужно добавлять фото или видео поврежденного или разрушенного объекта,
– говорит Лилия Баюш.

Лилия Баюш
Лилия Баюш / Фото из соцсетей Лилии Баюш

Пока комиссия должна выехать на место, чтобы подтвердить факт разрушения или повреждения имущества, что невозможно на временно оккупированных территориях. Сейчас готовят изменения в законодательство, чтобы упростить этот процесс. Новый законопроект имеет свои преимущества, но также требует доработки.

В этом законопроекте, который предлагается, компенсация за уничтоженный объект недвижимого имущества будет происходить при условии, что получатель компенсации на дату подачи заявления о предоставлении компенсации проживает в Украине в течение последних двух лет. Все-таки это ограничение, и об этом высказывался неоднократно Конституционный Суд Украины,
– говорит Лилия Баюш.

Неучтенным моментом, по словам юриста, является и нагрузка на госбюджет, ведь это могут быть одновременные значительные расходы.

При утраченных документах возникают сложности при подаче заявлений на компенсацию. Но сделать это реально. Куда обращаться – рассказала юрист Лилия Баюш.

  • Если оригиналы документов потеряны, но есть копии, то можно обратиться напрямую в комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации (в этом случае, по закону, комиссия должна способствовать в восстановлении оригиналов).
  • Если имущество зарегистрировано после 2013 года, то нужно обратиться в любой ЦПАУ (документы после этого времени вносятся в Реестр прав на недвижимое имущество, поэтому администратор центра сможет распечатать выписку из реестра).
  • Если же документы на право собственности были выданы ранее 2013 года, а все архивы находятся на оккупированных территориях, то стоит обратиться в суд.