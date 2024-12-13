Три месяца. Вот сколько успели пожить Светлана Селюк и ее семья в только что приобретенном жилье. Они переехали в Измаил Одесской области в начале июня 2024 года из Беляевки. Приобрели дом, разделенный на две части, начали устраивать жизнь. В ночь на 27 сентября этого года российские войска атаковали город дронами и ракетами. Три человека тогда погибли, еще 11, в том числе ребенок, были ранены. Это была самая страшная ночь в жизни Светланы, ее мужа и десятилетнего сына.

К счастью, семья выжила, но в доме была повреждена крыша, окна, в некоторых местах обвалился потолок. Первой на помощь пришла местная власть, закрыв окна пленкой. Семья продолжает жить в поврежденном доме и ждет ремонта.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Самая ужасная ночь

Муж Светланы до полномасштабного вторжения уже имел военный опыт – служил пограничником. В феврале 2022 года снова пошел в военкомат и начал служить в Измаиле.

Год мы прожили отдельно, муж был в Измаиле, я жила с ребенком и мамой в Беляевке. Потом выставили дом на продажу, а в Измаиле начали искать жилье. Девушка выезжала в Италию и продавала дом,

– рассказывает Светлана.

Дом был в хорошем состоянии, только в прошлом году владельцы отремонтировали крышу, поставив новую металлочерепицу.



Светлана Селюк с сыном / Фото из личного архива

1 июня 2024 года семья заселилась в новый дом, женщина нашла работу, устроила сына в школу, перевезла с собой маму с инвалидностью, за которой ухаживала:

Все же мы семья, хотели объединиться, быть вместе. Но та ночь на 27 сентября была самая ужасная в жизни. Сейчас вспоминаю и страшно. Мы были в комнате, началась тревога, ничего подозрительного. Мы пошли в коридор. Муж решил выйти на улицу. Вдруг шум, стекла начали вылетать.

Вдруг он бросился в дом, стекла начали сыпаться. С одной стороны у соседей взорвался газовый баллон, с другой – в доме сорвало крышу.

Дом Светланы остался без окон, дверей, забора, крыши. Также упал потолок возле комнаты, ведущей на чердак.



Дом после обстрела / Фото из личного архива

Семья продолжает жить в поврежденном доме

"Муж зашел в дом – у него вся спина была мокрая. Я думала, что это от осколков кровь, было темно. Начала кричать, малыш тоже, потом два дня не могли уснуть. Все до сих пор на успокоительных", – вспоминает женщина.

По словам Светланы, община сразу среагировала на обстрел, приехали полиция, городской глава, все осмотрели:

Составили акты, сказали, что все будет восстановлено, уже есть у нас выписка. Сейчас перекрывают крыши домов вокруг, сейчас и до нас дошли. Только это случилось, община перекрыла нашу крышу пленкой – помогают, как могут.

Сейчас семья живет в поврежденном доме и ждет ремонта. Каждый раз, когда раздается тревога, они едут в укрытие. Сын сложно переносит то, что произошло – долгое время имел проблемы со сном, работает с психологом.



Повреждения после обстрела / Фото из личного архива

При каждой тревоге мы забираем документы, кота и уезжаем. Потому что первый раз мы спаслись, а теперь страшно,

– рассказывает Светлана.

Что делать в случае повреждений или разрушений

Прежде всего, нужно позаботиться о своей безопасности, а затем зафиксировать обстоятельства для получения компенсации.

Если жилье повреждено, стоит проверить, нет ли утечки газа, оборванных электропроводов или неустойчивых конструкций, которые могут обвалиться. Если нет уверенности в безопасности помещения, его нужно как можно быстрее покинуть.

За время полномасштабного вторжения Украина создала соответствующий компенсационный механизм, хоть он, по словам юристов, и несовершенен.

Для будущей компенсации важно сделать детальные фото и видеозаписи повреждений с разных ракурсов. Зафиксировать состояние мебели, техники, окон, крыши и тому подобное. Затем нужно обратиться в полицию с заявлением о факте повреждения или разрушения имущества в результате обстрела. Они должны составить соответствующий акт. Это важно для дальнейшего юридического оформления компенсаций и обращений в суд.

Случай обстрела должны зафиксировать в местном органе самоуправления, а специальная комиссия должна осмотреть повреждения.

Также нужно подать информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе в Реестр поврежденного и разрушенного жилья через приложение или портал Дия, ЦПАУ или нотариуса. После этого факт повреждения/уничтожения объекта недвижимости должен в этом реестре появиться.

Граждане Украины, у которых жилье уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии России, могут получить компенсацию от государства по программе еВидновлення.

Сейчас Светлана из Измаила получает помощь от общины – в доме уже начали ремонтировать крышу. Женщина готовится податься на компенсацию через Дию, имея акт обследования дома и выписку из реестра вещных прав.



Последствия российского обстрела / Фото из личного архива

Какие сложности могут возникнуть с компенсациями

Наиболее важным вопросом, который непосредственно влияет на возможность получения компенсации, является подтверждение права собственности на жилье. К сожалению, по тем или иным причинам многие граждане не имеют правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. Другая сложность – отсутствие сведений о праве собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество,

– рассказывает Елена Самойлова, ведущий юрист по вопросам адвокации БФ "Право на защиту".



Елена Самойлова / Фото, предоставленное БФ "Право на защиту"

Если информации о жилье нет в реестре, получить компенсацию невозможно.

Реестр прав на недвижимое имущество заработал только с января 2013 года. Соответственно, если человек приобретал право собственности после этой даты, то сведения вносились в реестр автоматически. Если же до 2013 года – информация в реестр могла быть внесена только по инициативе владельца.

Большинство людей не вносила эти данные, из-за чего возникла ситуация, когда документы могут быть на руках, но сведения о них отсутствуют в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Как следствие, таким лицам для получения компенсации сначала нужно обратиться к регистратору или нотариусу для внесения соответствующей информации в реестр,

– рассказывает юрист.

Все юридические особенности, с которыми человек должен разобраться в состоянии шока, могут увеличивать срок выплат, ведь часто документы нужно долго собирать, правильно подавать, переоформлять.

Анна Радченкова, ведущий юрист по региональной координации БФ "Право на защиту" замечает, что комиссии, которые обследуют жилье, обычно работают довольно медленно, несмотря на то, что в каждой общине они уже сформированы и функционируют. В то же время в некоторых общинах они могут быстрее реагировать на критические обстоятельства, причем процесс может длиться от одного дня до нескольких месяцев.



Анна Радченкова / Фото, предоставленное БФ "Право на защиту"

Другая существенная сложность заключается в том, что обратиться за компенсацией за поврежденное жилье должны все совладельцы жилья.

На практике часто встречаются случаи, когда между владельцами потеряно социальные связи, они не общаются, один из совладельцев находится за пределами Украины или служит в зоне боевых действий и с ним нет связи и тому подобное. В таких случаях получить согласие на подачу заявления для компенсации становится чрезвычайно сложно, что фактически делает невозможным реализацию права на получение компенсации за поврежденное жилье,

– отмечает Елена Самойлова.

Иногда даже после получения компенсации средства остаются неиспользованными, и человек вынужден возвращать их в бюджет.

Сейчас компенсацию надо потратить в течение 12 – 18 месяцев, в зависимости от степени повреждений. Однако случаются ситуации, когда из-за изменения ситуации с безопасностью в территориальной общине, где расположено поврежденное жилье, или из-за недостатка исполнителей для проведения восстановительных работ, которые являются участниками программы "еВидновлення", восстановление жилья в установленные законодательством сроки становится невозможным.



Еще одно возможное препятствие – когда сумма в чек-листе, который заполняет комиссия, превышает максимальный размер компенсации, предусмотренный по программе "еВидновлення".

Это приводит к тому, что иногда гражданам отказывают в предоставлении компенсации или предлагают уменьшить сумму в чек-листе, фактически занижая размер реального ущерба. Мы призываем граждан не соглашаться на отказ от так называемой "избыточной суммы" и вместо этого обжаловать такие действия и решения комиссии в уполномоченный орган,

– рассказывает юрист Елена Самойлова.

В то же время Анна Радченкова отмечает, что сейчас также есть проблема с наличием средств в бюджете, которые рассчитаны на компенсацию. Особенно это касается денег за разрушенное имущество. Имея все необходимые документы, пострадавшие достаточно долго ждут поступления.

Механизм компенсации за уже выполненные работы не работает

Постановление № 381 предусматривает два вида компенсаций за поврежденное жилье. Первый вид – это компенсация на ремонт. Деньги можно получить, чтобы купить строительные материалы и отремонтировать жилье самостоятельно или нанять рабочих. Второй вид – это компенсация за уже выполненный ремонт, когда на дату подачи заявления ремонтные работы были полностью или частично проведены.

Однако на сегодня техническая возможность подачи заявления через портал Дия на получение компенсации за уже выполненный ремонт отсутствует. При попытке подать такое заявление пользователь получает сообщение:

Сейчас выплата недоступна. Сейчас средства начисляются тем, кто не проводил полный ремонт самостоятельно. Пожалуйста, сохраните чеки о расходах. Вы сможете обратиться за компенсацией позже, когда будет принято соответствующее законодательство.

Таким образом, механизм компенсации пока работает только для случаев, когда ремонт еще не начат. Граждане, которые самостоятельно выполнили ремонтные работы, не могут воспользоваться программой, даже если они имеют все подтверждающие документы.

Мы рекомендуем всем, чье жилье было повреждено, фиксировать все убытки. Делайте фотографии, собирайте чеки. Эти документы понадобятся в будущем, когда появится возможность получить компенсацию за уже выполненный ремонт.

Что изменит Законопроект 11161

По мнению Елены Самойловой, принятие этого закона, который сейчас рассматривают в Верховной Раде Украины, может положительно повлиять на защиту прав украинцев, чье жилье расположено на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Сейчас такие люди не могут пользоваться своим жильем и получить компенсацию в случае его повреждения.

БФ "Право на защиту" активно приобщается к доработке этого законопроекта, анализируя его положения и предлагая изменения, направленные на создание действенных и справедливых механизмов для обеспечения прав пострадавших граждан,

– говорит юрист.

В целом законопроект предлагает новый подход: компенсацию можно будет получить исходя из самого факта расположения жилья на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных Россией территориях Украины, независимо от того, действительно ли такие объекты являются уничтоженными или поврежденными.