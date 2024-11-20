Татьяна Залевская – переселенка из Запорожья. Сейчас вместе с маленькой дочкой женщина проживает в Ивано-Франковске. Туда семья переехала в начале полномасштабной войны, а уже в октябре Татьяна получила известие, что враг полностью разрушил их жилье, а из-под руин достали тело ее мужа. Прошло два года, а на месте их подъезда до сих пор дыра. Отстраивать эту часть девятиэтажки городские власти не планируют. Удалось ли семье получить возмещение?

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Мечта о собственном жилье, которую удалось воплотить в жизнь

В 2019 году Татьяна вместе с мужем приобрели большую двухкомнатную квартиру в одном из спальных районов Запорожья. По словам женщины, они радовались, что их дом находится в одном из самых экологичных районов города. Рядом новенькая детская площадка и вся необходимая инфраструктура, в частности, школа для дочери. Чтобы заработать на собственное жилье, муж Татьяны поехал работать в Польшу.

Это было очень желанное приобретение. Деньги мы собирали более 5 лет, а родители откладывали еще дольше. Эта квартира сначала была неприметная, но очень просторная. Мы начали делать ремонт. Первой сделали детскую комнату для дочери. Меня привлекало пространство дома, особенно кухня. Она была достаточно большая, как я и мечтала,

– вспоминает Татьяна Залевская.



Татьяна Залевская / Фото из личного архива Татьяны Залевской

Уже через три года, весной 2022 года, Татьяне пришлось покинуть собственный дом, и как оказалось, навсегда. Эвакуироваться на запад Украины помогли друзья семьи. Дорога длилась 4 суток, ведь все трассы были переполнены.

Планировали ехать за границу, но не получилось. Остались жить у двоюродной сестры в Ивано-Франковске, а муж остался в Запорожье в нашей квартире. После массированных обстрелов в городе он забрал родителей к себе. Думал, что так будет безопаснее для них,

– рассказала Татьяна.

В одно мгновение потеряла любимого мужа и родной дом

Клубы дыма, огонь, машины, взрывающиеся из-за пожара и крики людей на руинах дома – среди всего этого на видео в социальных сетях Татьяна распознала свой родной двор в Запорожье.

Первые минуты после попадания российской ракеты в дом: смотрите видео

9 октября 2022 года в девятиэтажку на улице Зестафонская, 8 попала российская ракета Х-22. В результате обстрела погибли 19 человек, еще 77 получили ранения. Также полностью разрушен четвертый подъезд дома, повреждены соседние многоэтажки. 150 семей остались без жилья. Квартира Татьяны Залевской оказалась в эпицентре взрыва. Тело ее мужа доставали из-под завалов.

Девятиэтажка, где жила Татьяна Залевская, после российского обстрела. 9 октября 2024 год / Фото Алены Нойгард

Сестра мужа приехала на место обстрела. Сначала нашли отца, он был почти невредим, мама получила травмы. Через несколько часов нашли и мужа, но уже мертвого. Соседи наши, через стенку, их не нашли. Сработала сигнализация на улице, и муж мой выскочил, начал открывать входную дверь и произошел взрыв. Но хотя бы тело смогли достать и похоронить нормально, потому что комната, где он ночевал, – там дыра,

– вспоминает Татьяна.



Татьяна Залевская с мужем и дочерью / Фото из личного архива Татьяны

Прошло два года, а на месте дома до сих пор руины

Чтобы открыть уголовное дело по факту смерти мужа и уничтожения жилья, Татьяна Залевская написала заявления в прокуратуру и СБУ. После – оставила заявку на государственную помощь еВідновлення в Дие. Для этого женщина загрузила фото и видео, где зафиксированы последствия разрушения ее дома, и пакет необходимых документов, подтверждающих ее личность и право собственности. К этому добавила описание поврежденного имущества, дату и место, где это произошло.

Сначала я получила положительный ответ, но потом мою заявку отклонили, ведь городской совет принял решение восстанавливать 4 подъезд в нашем доме,

– говорит Татьяна.

В прошлом году в июле на восстановление многоэтажки на Зестафонской, 8 из государственного бюджета выделили более 249 миллионов гривен.

Постановление КМУ от 25 июля 2023 года №770 о выделении финансирования на капитальный ремонт дома на улице Зестафонская, 8 / Скриншот

Тогдашний секретарь городского совета Анатолий Куртев отмечал, что при стабильном финансировании восстановление завершат до конца 2024 года. Уже в августе 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры объявила тендер на капитальный ремонт дома с ожидаемой стоимостью в 274 миллиона гривен. Он был отменен из-за, вероятно, завышения цены. Через месяц были объявлены повторные закупки с уменьшенной стоимостью проекта – до 181 миллиона гривен. Однако и эти торги отменяли из-за отсутствия заинтересованных сторон. В марте этого года новый глава областной военной администрации Иван Федоров встретился с жителями поврежденного дома.

Иван Федоров на встрече с жителями дома на Зестафонской / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Чиновник предложил капитально отремонтировать 1 и 2 подъезды, а жителям 3 и 4 – выдать денежные сертификаты на приобретение другого жилья. Впоследствии на сессии Запорожского горсовета депутаты признали экономически нецелесообразным полное восстановление дома и поддержали предложенный вариант от главы ОВА.

Сейчас реконструкция двух подъездов на Зестафонской, 8 продолжается, а жители двух других – начали получать сертификаты на жилье. В том числе и Татьяна Залевская.



Реконструкция поврежденного дома на улице Зестафонская, 8 / Фото Запорожской ОВА

Что такое жилищный сертификат и как его получить

Жилищные сертификаты – это государственная программа компенсации за уничтоженное жилье, которая позволяет приобрести новую квартиру или дом. Его могут использовать только владельцы жилья или его прямые наследники. Он не может быть передан третьим лицам.



Как выглядит жилищный сертификат в Дие / Фото Минцифры

Юрист правозащитной группы "Сич" Илья Шиян объясняет, что существует две "ветви" получения компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Первое – это государственная программа, вторая – инициативы местного самоуправления.

Государственная программа компенсации – это еВидновлення. Нужно через ЦПАУ, Дию или исполнительный орган городского/поселкового совета подать заявление. Подготовить пакет документов и акт обследования жилья. Местная инициатива – это обычно небольшие суммы. Одноразовая или ежемесячная помощь,

– отмечает Шиян.



Илья Шиян / Фото из личного архива юриста

По словам Ильи Шияна, важно понимать, под какую категорию подпадает заявка на возмещение:

Поврежденное жилье, которое можно восстановить; Капитально поврежденное жилье, которое можно восстановить; Разрушенное жилье, которое не подлежит восстановлению.

Именно для последней категории и предлагают жилищные сертификаты. Чтобы рассчитать их сумму, нужно площадь разрушенной квартиры/дома умножить на среднюю стоимость за 1 квадратный метр на вторичном рынке определенного региона. Для частных домов также учитывают регион, в котором было уничтожено имущество, и год строительства, а для квартир, кроме этого, важно еще количество комнат.

Для оформления возмещения ключевым документом является акт обследования жилья, который предоставляет комиссия, созданная при военной администрации. В их состав входят представители: исполнительного комитета сельского поселкового, городского совета и общественности. Обязательно должен быть специалист, получивший высшее образование в области "Строительства и архитектуры" или человек, имеющий опыт работы в сфере строительства. Количество представителей от общественности не может быть меньше одной трети общего состава комиссии (должно быть не менее пяти человек).

Какой алгоритм использования жилищного сертификата

После получения жилищного сертификата человек должен обратиться к государственному регистратору или нотариусу и прекратить право собственности в связи с уничтожением недвижимости. Это одно из важнейших условий, отмечает руководитель программы "Правовая безопасность собственности" и бывшая заместитель министра юстиции Ольга Онищук. По ее словам, воспользоваться жилищным сертификатом можно в течение 5 лет и приобрести жилье в любом уголке Украины, кроме территорий, временно оккупированных.

В обращении о финансировании приобретения жилья в размере, определенном в жилищном сертификате, должна указываться следующая информация: сведения о жилье (адрес, площадь, количество комнат), предварительно согласована с владельцем/заказчиком строительства цена, данные о жилищном сертификате (номер и дата, сумма компенсации), контакты получателя компенсации (номер телефона, почтовый и электронный адреса),

– рассказала Ольга Онищук.



Ольга Онищук / Фото с фейсбук-страницы юриста

После резервирования средств нужно обратиться к нотариусу для оформления купли-продажи. Приобретенное имущество нельзя продавать или дарить в течение 5 лет, отмечает Ольга Онищук. Также, специалист отмечает, что жилищные сертификаты не получают люди, осужденные за преступления против основ национальной безопасности и их наследники.

Получить жилищный сертификат могут и совладельцы разрушенных домов. Для этого нужно зарегистрировать заявку в Дие, или каждому индивидуально, или подать одну коллективную. Сумму возмещения будут определять "компенсационные" комиссии на местах в равной доле для всех совладельцев. Однако каждый получит свой жилищный сертификат для приобретения недвижимости на первичном или вторичном рынках. Совладельцы могут использовать сертификаты отдельно или приобрести совместное жилье.

Приоритет в рассмотрении заявления имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, многодетные семьи, люди с инвалидностью I и II групп. Люди находящиеся за рубежом тоже могут подаваться на сертификаты. Однако нужно, чтобы на месте присутствовал уполномоченный представитель, чтобы комиссия могла составить акт на уничтоженный объект или предоставить дополнительные документы (подтвердить наличие льгот заявителя и т.д.).

99 жилищных сертификатов получили жители Запорожской области

185 заявок на получение жилищного сертификата зарегистрировано в Запорожской области. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Запорожской ОГА Виталий Литвиненко.



Виталий Литвиненко / Фото Запорожской ОВА

По 102 заявлениям принято положительное решение и сформированы сертификаты – 99 сертификатов на сумму 128 миллионов гривен, а также три владельца жилья получили денежную компенсацию для возможности строительства жилья непосредственно,

– отметил чиновник.

Сертификат на сумму 1 миллион 217 тысяч гривен получила и Татьяна Залевская. Женщина рассказывает, что пока не определилась, где будет покупать жилье.

Я пока не планирую возвращаться в Запорожье из-за ситуации с безопасностью, и здесь ребенок имеет возможность учиться. Однако за эти деньги в Ивано-Франковске купить квартиру почти нереально. Посмотрим, как оно будет. Но хорошо, что получила именно жилищный сертификат, потому что не представляю, как жить в доме, где погиб мой муж,

– отмечает Татьяна Залевская.

Квартира Татьяны Залевской после российского удара / Фото из личного архива Татьяны Залевской

Всего в Запорожской области в базе поврежденного и уничтоженного имущества зарегистрировано 926 многоквартирных домов и 2349 частных домовладений. На территории активных боевых действий в Степногорской, Гуляйпольской и Ореховской территориальных общинах подано 144 заявления на получение компенсации за уничтоженное жилье. По 127 из них рассмотрение остановлено из-за невозможности проведения обследования по соображениям безопасности.