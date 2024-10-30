Почти 50 лет Александр Пшенка прожил в двухэтажном жилом доме в центре Северска Донецкой области. После полномасштабного вторжения он эвакуировался, а вскоре его дом уничтожили российские обстрелы. Прошло более двух лет, а комиссия так и не обследовала его руины, чтобы оценить ущерб для получения компенсации. Разбираемся, почему процесс задерживается, и никто из местных до сих пор не получил акты об обследовании недвижимости.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Полномасштабного вторжения не ждал, поэтому делал ремонты в квартирах

До полномасштабного вторжения мужчина работал директором коммунального предприятия в Северске и занимался садоводством. Он жил в двухэтажной “сталинке”, такие строили по всему СССР в 1950-е годы.



Александр Пшенка до полномасштабного вторжения / Фото с фейсбук-страницы военнослужащего

Квартиру мужчина купил в том же самом доме, где вырос. Даже жили с мамой на одной лестничной площадке.

Наш дом располагался вплотную к Центру культуры и досуга. Несмотря на то, что моя квартира была на втором этаже, под крышей, там никогда не было жарко. Это был очень красивый дом. Соседи были дружными: все друг друга знали, белье на веревки вешали, убирали двор вместе, косили траву. Двор также был огорожен забором, чтобы чужие реже заходили – было очень уютно,

– делится воспоминаниями Александр.

Дом на проспекте Мира, 7 в Северске до полномасштабного вторжения России в Украину / Фото: Wikimapia/Nikola

Мужчина не ожидал полномасштабного вторжения рф, поэтому вкладывал деньги в ремонт квартиры.

Где-то за год до начала полномасштабной войны я закончил последние работы. Мебель и технику обновили. У матери также сделал ремонт. Поэтому уже начал заниматься подъездом. Где-то осенью 2021 года я заменил там окно, потому что из него зимой очень дуло холодом. Подъезд тоже красил время от времени. Старались семьей поддерживать порядок,

– рассказывает житель Северска.



Дом на проспекте Мира, 7 в Северске на День Независимости, 2021 год / Фото предоставлено платформе "Свой дом" Александром Пшенкой

Российские оккупанты уничтожили дом авиабомбой

Мужчина прожил в доме почти 50 лет. В начале полномасштабного вторжения России в Украину произошел эпизод, который Александр воспринял как предупреждение.

По городу уже начало прилетать. Сижу как-то дома и тут слышу – разбивается стекло в подъезде. Это как раз то окно, которое я менял. Выхожу, а там голубь врезался в стекло с улицы. Открыл его, смотрю, а голубь полуживой. Я его тогда вытащил, вышел на проспект и посадил возле елки. Думал он пойдет по своим делам, а потом смотрю – нет, смог улететь! А уже шла война, и я подумал, что это какое-то предупреждение,

– вспоминает Александр.

Тогда Александр решил, что стоит вместе с женой и мамой эвакуироваться в Киев к знакомым. Надеялись, что временно, поэтому никакого имущества с собой не взяли.

В свое время я уже пережил в Северске АТО и все оценивал на опыте. Когда началась полномасштабная война, в город съезжались наши ребята. Я понимал, что, вероятно, россияне будут бить по городу и надо сохранить свою жизнь. Я думал, что уезжаю временно, даже семейные фотографии не забрал – их мне больше всего жаль. Оккупанты забрали все мое прошлое!

– возмущается Александр Пшенка.

Некоторое время после эвакуации директор коммунального предприятия еще размышлял над поездкой в Северск, чтобы забрать имущество. Однако, когда летом 2022 года армия врага оккупировала Северодонецк и Лисичанск, обстрелы стали настолько мощными, что о возвращении речь уже не шла. Впоследствии мужчина мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.



Александр Пшенка (слева) в рядах НГУ / Фото с фейсбук-страницы воина

Уже в рядах НГУ защитник узнал, что 30 июня 2022 года российские оккупанты попали авиабомбой в "сталинку" на проспекте Мира 7, где жил он и его мама. Взрыв был такой мощности, что там, по словам мужчины, ничего не осталось.

1 июля тогдашний городской глава Северска Андрей Черняев записал видео на фоне разрушенного до основания дома. Чиновник тогда сказал, что в здании погибли двое жителей города и призвал местных эвакуироваться.

Городской глава Северска Андрей Черняев записывает видеообращение на фоне уничтоженного дома, где жил Александр Пшенка: видео Северской ГВА

В доме не было никакого укрытия, где можно было бы спрятаться. Когда покидал его, то надеялся, что вернусь. Для меня тогда худшей мыслью было не застелить кровать, потому что думал: "чтобы жена не ругала",

– делится Александр.

Остатки от двухэтажного дома на проспекте Мира, 7 в Северске / Карта Google

Весной 2024 года мужчина решил зарегистрировать свое жилье как разрушенное.

Я зарегистрировался в приложении Дія и начал узнавать в военной администрации, что надо делать дальше. Мне говорили об акте от полиции, ведь там погибли люди, и они ездили фиксировать этот факт. Но разрушения они не фиксировали! Мои соседи в мае 2024 года писали письмо в Национальную полицию. Там ответили, что они не занимаются повреждениями. Якобы следует обратиться в СБУ, потому что это их юрисдикция. Написали теперь письмо в СБУ – и пока тишина,

– объясняет Александр Пшенка.

В Северске комиссия не обследовала ни одного разрушенного дома

Мужчина считает, что в 2022 году была возможность ездить в Северск даже без бронированных машин и оформлять акты для сертификатов на компенсацию.

Уже пошел третий год, как мой дом уничтожен. В 2022 году в город ездили и глава военной администрации, и многие другие должностные лица. В начале лета того года оккупанты были за Северодонецком (сейчас Северскодонецк – 24 Канал) и артиллерия еще не доставала до Северска. Сейчас же линия фронта по селу Верхнекаменское и, конечно, там дороги уже закрыты все. Я это понимаю. Но раньше почему не обследовали?

– возмущается он.

Ситуация на Северском отрезке фронта в начале октября 2024 года / Карта DeepState

Начальник городской военной администрации Северска Алексей Воробьев в комментарии журналистам рассказал, что поскольку боевые действия неподалеку Северска продолжаются с 2022 года, то не могли раньше обследовать разрушенное жилье, и не могут по состоянию на конец сентября 2024 года. Поэтому ни одному жителю Северска не выдали акты обследования недвижимости.

Территория Северской городской территориальной общины с весны 2022 года находится в зоне активных боевых действий, что делает невозможным оперативное реагирование городской военной администрации на ликвидацию последствий вооруженной агрессии российской федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений на территории общины, а также проводить обследование и составлять соответствующие акты,

– объясняет начальник городской военной администрации Северска.

Сейчас ситуация в городе тяжелая, а до линии фронта около 8-9 километров.

"По состоянию на сентябрь 2024 года Северск находится в красной зоне ситуации безопасности. Поэтому въезд в город закрыт. В то же время по состоянию на 27 сентября на территории Северской городской территориальной общины проживает 807 человек", – уточняет Алексей Воробьев.



Алексей Воробьев / Фото с фейсбук-страницы председателя Северской ГВА

Между тем владелец квартиры не рассчитывал по формуле, сколько в теории сможет получить за квартиры, которые потеряла его семья. Он не хочет тешить себя напрасной надеждой.

Пока я понимаю, что денег не хватает у государства. Сначала надо выиграть войну и обеспечивать ВСУ. А на возмещение необходимы невероятные деньги для сотен тысяч украинцев, а может и больше. Поэтому я бы хотел, чтобы государство проводило более активное информационное разъяснение этой темы. Пусть дадут сертификаты, которые начнут действовать после окончания войны. Хочу знать, особенно на службе, что, когда закончится война, то я смогу рассчитывать на жилье. Пусть сначала получат многодетные семьи и другие кто в этом нуждается в первую очередь. Но главное – дайте надежду! И не просто надежду, а закрепите надежду законами! Это будет давать уверенность в завтрашнем дне,

– говорит Александр Пшенка.

Мужчина не подавал заявление в международный Реестр убытков. Это можно сделать через приложение Дія. Александр готов подать заявление и в Реестр убытков, но сначала он стремится получить гарантии от украинского государства о компенсации за свой уничтоженный дом.

Чтобы прояснить ситуацию с комиссией, о которой также говорит Александр Пшенка, журналисты обратились к начальнику городской военной администрации Северска Алексею Воробьеву.

Он сообщил, что в Северске 30 января 2023 года действительно создали комиссию "по обследованию поврежденных объектов в результате военных действий России на территории Северской общины”. Это распоряжение начальника ВА №22-ОД. Однако свои прямые обязанности члены комиссии выполнять не могут.

По состоянию на конец сентября 2024 года ситуация с безопасностью в громаде не позволяет проводить работы по обследованию разрушенных и поврежденных домов, из-за активной фазы боевых действий,

– уточняет он.

Стоит отметить, что боевые действия продолжаются. Если ВСУ удастся отогнать оккупантов подальше от города, это улучшит ситуацию с безопасностью в Северске, и члены комиссии смогут заняться обследованием жилья.

По состоянию на начало октября 2024 года ситуация в городе остается тяжелой и ухудшается из-за постоянных обстрелов и разрушений Северской общины.

Разрушениям подверглась вся инфраструктура территориальной общины. Кроме этого разрушено более 50% жилой застройки,

– уточняет Алексей Воробьев.

Есть ли возможность получить жилищный сертификат с компенсацией за разрушенное жилье

До августа 2024 года украинцы, которые проживали в зоне боевых действий, не могли получить возмещение за утраченные дома. Теперь такая возможность есть, но только в случаях, когда в процессе обследования жилья, жизни и здоровью членов комиссии ничего не будет угрожать. Однако Северску это не подходит, потому что уже более двух лет город находится под постоянными ежедневными обстрелами.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития уже поддержал законопроект, который позволит принимать заявления на компенсацию за поврежденные дома в оккупации или зоне боевых действий.

Упрощение касается исключения акта обследования при рассмотрении предоставления государственной компенсации за жилье, которое расположено в зоне активных боевых действий или в оккупации. Теперь остается ждать результатов голосования в Верховной Раде. Механизм еще прорабатывается, но, вероятно, признавать дома разрушенными или поврежденными будут по фото и видео доказательствами, а также по спутниковым снимкам.

Но для начала необходимо сообщить государству о том, что ваше жилье разрушено. Для этого у недвижимости обязательно должен быть официальный владелец, который будет иметь полномочия на это. Также эта программа действует только для домов, которые разрушили после 24 февраля 2022 года.

Как сообщить об уничтоженной или поврежденной недвижимости

Быстрее всего это можно сделать через приложение Дія, которое есть на телефонах Android и IOS:

Авторизуйтесь в приложении и откройте раздел "Услуги". Следующим шагом выберите пункты "Поврежденное имущество" и нажмите "Начать". На этом этапе должна автоматически появиться ваша недвижимость. Если этого не произошло, попробуйте сделать это вручную через пункты "Внести данные самостоятельно". В случае, когда это не поможет, необходимо обратиться в ЦНАП для обновления данных о вашей собственности на недвижимость. Оцениваем ущерб: пригодно ли жилье для проживания, или только требует ремонта, или оно уничтожено. Уточните, сколько людей проживали по указанному адресу. Для объектов культурного наследия поставьте соответствующую галочку. Важно теперь описать все, что вам известно о разрушении дома: когда это произошло и добавить до 5 фотографий, где будут видны последствия взрывов. Укажите свой номер телефона и электронную почту. Проверьте указанные данные и отправьте заявку.

О разрушенном жилье также можно сообщить оффлайн через ЦНАП, органы социальной защиты населения или нотариуса.

Не лишним будет дополнительно сходить в любое отделение Национальной полиции Украины, и обратиться с заявлением о преступлении россиян против вашей собственности. Правоохранители попросят предоставить фото с поврежденным домом и рассказать известные обстоятельства происшествия.

Через некоторое время вас вызовут в полицию, чтобы получить выписку из единого реестра досудебных расследований о регистрации разрушенной недвижимости. Уголовное производство откроют по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".